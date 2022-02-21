Как при помощи подручных средств избавиться от жвачки на одежде и пятен после нее

Если случайно сели на жевательную резинку или ваш ребенок умудрился засунуть ее в карман, не торопитесь выбрасывать вещи.

Существует масса народных методов, которые помогут избавиться от жвачки и пятен после нее.

Рассмотрим каждый из них в этой статье.

Бытовые средства для удаления жвачки

При выборе способа учитывайте тип и цвет ткани

При выборе того или иного метода для очищения одежды учитывайте тип и оттенок материала. Для шерстяных, атласных, шелковых, шифоновых и линяющих тканей нельзя использовать лайфхаки с нагреванием. Не применяйте на деликатных материях масло и ацетон, чтобы не усугубить загрязнения. Распространенное заблуждение - пытаться отклеить жвачку свежей резинкой по принципу «клин клином вышибает». Однако таким образом вы рискуете увеличить загрязнение и добавить новых пятен.

1. Скотч

Наклейте скотч на жвачку и снимите резким движением

Рабочий способ для свежей жвачки. Возьмите широкий скотч, наклейте его на резинку и снимите резким движением. Если жвачка не отошла с первого раза, повторяйте процедуру до полного удаления. Наносите скотч так, будто вы промакиваете испачканный участок. Как только липкая лента загрязнится, отрывайте новый кусочек. После удаления жвачки на одежде останется пятнышко.

Оно легко отстирается любым пятновыводителем.

2. Заморозка

Положите одежду в пакет жвачкой вверх, а затем отправьте в морозилку

Если резинка уже засохла, придется прибегнуть к лайфхакам с температурой. Сверните испачканную вещь в несколько раз и положите в целлофановый пакет так, чтобы жвачка оставалась наверху. Положите одежду в морозилку как минимум на 1 час - резинка должна полностью замерзнуть. При минусовой температуре жвачка затвердевает и перестает липнуть, поэтому ее просто отчистить с ткани. Хитрость подходит и для деликатных материалов, поскольку не вредит тончайшим волокнам. После замерзания аккуратно подденьте жвачку острым предметом и счистите липкие остатки.

3. Лед

Лучше положить лед в целлофановый пакет, чтобы он медленнее таял

Если испачкали вещь, а она не помещается в морозилку, воспользуйтесь кубиком льда. Например, резинка прилипла к ковру, верхней одежде, мебели, меху. Сложите несколько кубиков в целлофановый пакетик и приложите «компресс» к жвачке на пару минут. Не заворачивайте лед в ткань. Кубики растают, и от воды могут остаться разводы. После затвердевания резинки аккуратно счистите ее старой зубной щеткой с жесткими щетинками. Кроме льда, можно воспользоваться замораживающим спреем. Снимите с себя одежду, расправьте ее и сбрызните запачканный участок. Далее механическим путем уберите жвачку.

4. Кипяток

Попросите кого-то помочь, чтобы не обжечься кипятком

Для удаления жвачки таким способом пригодится помощник. Также понадобится кипяток и старая зубная щетка. Прокипятите в кастрюле воду. Один человек должен аккуратно наливать кипяченую жидкость на испачканный участок, а другой придерживать одежду и одновременно оттирать жвачку зубной щеткой.

Другой способ - окуните место с «липучкой» в кипяток и продержите 1 минуту. Жвачка размякнет и станет податливой, после чего попробуйте снять ее щеточкой или острым ножом. Далее постирайте одежду в стиральной машинке на подходящем режиме. Если вещь слишком велика, воспользуйтесь душем. Направьте на загрязнение струю горячей воды, а затем проведите вышеописанные манипуляции.

5. Утюг

После термообработки жвачка прилипнет к подложке

Выверните запачканную одежду наизнанку, а под жвачку подложите кусочек картона, промокательной бумаги, любую натуральную ткань или газету. Выберите на утюге режим «Шерсть» и прижмите устройство к загрязнению. Гладить не нужно, поскольку от лишних движений жвачка может расплыться. Благодаря тепловому воздействию загрязнение пристанет к подложке. Когда жвачка отойдет, застирайте пятно моющим средством.

6. Фен

Несмотря на высокую температуру, фен подходит и для деликатных материалов

Феном можно очистить одежду, не снимая. Включите агрегат на самом мощном режиме и направьте воздушный поток на «липучку». Сушите до тех пор, пока жвачка не станет сухой, утратит эластичность и перестанет липнуть. После счистите остатки старой зубной щеткой. Такой вариант удаления - довольно щадящий. Фен можно использовать даже на деликатных материалах. Однако будьте осторожны с ковровыми покрытиями. Термическая обработка может повредить волокна.

7. Уксус

Уксус можно использовать даже на цветных материалах

Уксус - универсальное средство, которое подойдет даже для ярких и цветных вещей. Налейте в емкость 1,5-2 стакана белого продукта и нагрейте до 40 градусов. Можно воспользоваться микроволновкой (прогрев 45 секунд), плитой или поставить уксус на водяную баню (греть примерно 2 минуты). Важно: следите, чтобы продукт не перегрелся. Далее смочите в теплой жидкости тканевую салфетку из светлого, нелиняющего материала. Подержите ее в уксусе 1 минуту и положите сверху на испачканный участок на пару минут. Уксусная кислота растворит и размягчит резинку. После этого смочите в продукте старую зубную щетку с жесткими щетинками и круговыми движениями обработайте испачканное место. Постирайте вещь, как обычно.

8. Масла

Растительные масла помогут безболезненно вытащить жвачку из волос

Нетрадиционный, но эффективный метод избавления от «липучки». Понадобится любое некрасящееся растительное масло. К примеру, подсолнечное или оливковое. Нанесите 1 ст.л. продукта на жвачку, не задевая чистый материал. Если запачкали ткань, обработайте загрязнение моющим средством или пятновыводителем. Затем постирайте одежду.

В случае, когда резинка запуталась в волосах, можно воспользоваться арахисовым маслом. Нанесите средство на запутанный участок, плавно пытаясь снять жвачку. После избавления от «липучки» вымойте голову как обычно.

9. Майонез

Майонез содержит те же вещества, что и растительное масло

Альтернативный вариант, если под рукой нет растительного масла. В составе продукта также содержатся необходимые вещества. Втирайте майонез в жвачку, и постепенно, слой за слоем, загрязнение будет отходить. После продукта может остаться испачканное место, которое нужно обработать пятновыводителем.

10. Лимонный сок

Лимонный сок поможет растворить и размягчить жвачку

Выдавите свежий сок и нанесите его на жвачку, оставьте на пару минут и соскоблите острым предметом. Другой вариант - наполните соком емкость и окуните в нее на пару минут испачканный участок одежды. В завершение постирайте вещь в машинке.

11. Зубная паста

Зубная паста лишает жвачку липкого эффекта

Паста для чистки зубов избавляет жвачку от липкости. Обработайте ею резинку и оставьте до полного высыхания. Жвачка станет сухой и легко отойдет от одежды.

12. Стирка

Стирка - еще один способ избавиться от жвачки

Если ни один лайфхак не помог, попробуйте постирать одежду. Обильно присыпьте резинку порошком, после чего замочите одежду в кипятке. Жвачка должна хотя бы частично вытереться, а далее отправьте вещь в машинку.

Что делать, если осталось пятно

После жвачки на одежде может остаться жирное пятно

После удаления резинка может оставить жирный или цветной след. Если загрязнение свежее, справится и обычное моющее средство. От застарелых и въевшихся пятен помогут избавиться растворители.

1. Ацетон

Достаточно агрессивное вещество, поэтому использовать его нужно осторожно. На яркие ткани лучше не наносить, чтобы ацетон не выел пигмент. Обработайте веществом пятно, оставьте на пару минут и сотрите.

2. Жидкость для снятия лака

Средство без ацетона действует щадяще, поэтому его допустимо применять на цветных вещах. Принцип использования тот же: обработайте жидкостью пятно, подождите пару минут и смойте.

Ацетон действует агрессивно, а жидкость для снятия лака - щадяще

3. Пятновыводители

Бытовая химия поможет даже в запущенных случаях. Главное - правильно подобрать средство, исходя из материала и типа загрязнения, чтобы не испортить вещь.

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