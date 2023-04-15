Мостовая гигантов в Северной Ирландии, о происхождении которой спорят до сих пор

Мостовая гигантов, или, как ее еще называют, Дорога великанов – пожалуй, одно из самых загадочных мест на Земле. Согласно научной теории, это невероятное сооружение в Северной Ирландии, представляющее собой ровные и похожие на огромную брусчатку мостовой мегалиты, создала сама природа. А вот у местных жителей, которые верят в древние мифы и легенды, совсем другое мнение. В любом случае, гигантская «мостовая» просто ошеломляет.
Это место никоо не оставляет равнодушным. /Фото:worldatlas.com
Увидеть этот удивительный ковер из разных по высоте «обрезанных колонн», похожих на камни мостовой, можно, если поехать в северо-восточную часть страны. Расположено чудо природы на прибрежной окраине плато Антрим. Каждый камень здесь представляет собой удивительно четкий многоугольник (чаще всего с пятью или шестью углами) с неестественно прямыми сторонами. Столбы варьируются по длине и поднимаются из моря, постепенно увеличиваясь в высоту, пока не достигнут вершины утеса.
Говорят, когда-то тут стоял мост, построенный великаном. /Фото: nationaltrust.org.uk
Фотографии, сделанные туристами, восхищают своей красотой и загадочностью. Однако при виде этой «мостовой» сразу возникает вопрос: откуда она здесь взялась?
Согласно научной версии, Дорога великанов – ни что иное как памятник природы. Это просто 40 тысяч соединенных друг с другом «колонн» из базальта и андезита (магматических вулканических горных пород), которые плотно соединены друг с другом. Ученые как люди далекие от мистики и опирающиеся исключительно на научные факты, утверждают, что эта мостовая образовалась в результате древнего извержения вулкана, произошедшего здесь 50-60 миллионов лет назад, в период палеогена.
Учёные не верят, что эта дорога из камней рукотворна. /Фото:worldatlas.com
Во время интенсивной вулканической активности расплавленный базальт поднимался вверх через слой меловых пластов, создавая то, что теперь известно как вулканическое плато. Затем лава начала остывать и сжиматься, что вызвало трещины в скале. По мере того как поток лавы продолжал остывать, он отступал, оставляя после себя высокие колонны. В том месте, где лава очень быстро остыла, она оставила после себя особенно заметные и большие колонны.
Это место действительно уникально: Фото: worldatlas.com
Исследования в этой области помогли ученым и геологам лучше понять геологическую историю земли как в Северной Ирландии, так и на планете в целом.
Загадка природы и просто подарок для археологов. /Фото: worldatlas.com
Однако есть и другая, мистическая версия. Эту легенду местные жители передают уже не первый век из поколения в поколение.
Итак, как гласит древняя кельтская легенда, много-много лет назад на побережье Северной Ирландии жили великаны. Однажды один из них, известный мифический герой по имени Финн Мак Кумал (он же Фин Маккул), решил напасть на своего врага – великана Голла, и специально построил мост, чтобы добраться до него, не промочив ног. Но не успел Финн отправиться на битву, как недруг сам явился к нему – он перебрался на сторону врага в тот момент, когда тот спал.
Между тем хитрая и внимательная жена Финна вовремя заметила приближение врага и быстренько запеленала своего спящего мужа, как дитя. Она заявила незваному гостю, что мужа сейчас нет, а на берегу спит их сын. Голл поразился размерам малыша. Между тем хозяйка усердно изображала радушие. Она испекла лепешки и предложила гостю их отведать. Он укусил одну и чуть не сломал зуб – настолько она была твердая. Тогда женщина на глазах у Голла подала такую же лепешку уже проснувшемуся к этому времени «сынку» – и тот с удовольствием её слопал. «Если у них такой здоровый и сильный младенец, то какой же силой тогда обладает глава семейства!» - поразился Голл и в страхе убежал, по пути разрушив мост и оставив лишь его основание.
По легенде это разрушенный мост. /Фото:finnwatches.com
Великан не знал, что в ту лепешку, которую предлагала ему хозяйка, она в качестве начинки положила сковородку, а «сыну», конечно же, подала обычную.
Мостовая гигантов – единственный объект наследия ЮНЕСКО в Ирландии (он вошел в этот список еще в 1986 году). А журнал Radio Times в 2005 году, проведя опрос читателей, объявил Мостовую гигантов четвертым по значимости чудом природы в Соединенном Королевстве.
Местный красоты. /Фото: worldatlas.com
Помимо удивительных мегалитов, эта местность славится своей уникальной по красоте и разнообразию флорой и фауной.
Кстати, для посетителей здесь проводят экскурсии. Можно забронировать номер в ближайшем отеле и заранее заказать сопровождение гида.
Здесь проводят экскурсии, а также сюда приезжают просто насладиться красотой природы. /Фото:code poet, flickr. com
Текст: Анна Белова, фото на обложке: driversguide.ie
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