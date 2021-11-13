10 хитростей для экономии бензина

По статистике российских аналитиков, примерно каждый третий россиянин имеет собственный автомобиль. Несмотря на все выгоды, которые мы получаем, владея транспортным средством, уход за ним требует немалых вложений. Отдельной статьей расходов здесь являются неоправданно высокие траты на топливо.
Поэтому в условиях постоянно растущих цен на бензин будет совсем не лишним знать о том, как вы можете здесь сэкономить. Конечно, можно просто пересесть на велосипед или на общественный транспорт, но для тех, кого такое решение не устраивает, мы подобрали десять советов, следуя которым вы можете существенно сократить расходы на топливо. Некоторые из них требуют волевых усилий, а другие – так и некоторой самоотверженности, но поверьте, все они работают.
Оставьте в покое педаль газа
Каждый раз, когда вы срываетесь с места в карьер, втопив в пол педаль акселератора, расход топлива вырастает в разы. Чем более резко вы разгоняетесь, тем больше энергии потребляет двигатель. Угадайте, откуда ваш автомобиль берет энергию?
И педаль тормоза тоже
Разумеется, вы должны ей пользоваться, чтобы остановиться, но если вы знаете, где поворот, доедьте до него по инерции. При резком торможении в цилиндры двигателя подается слишком много топливо, которое тут же преобразуется в тепловую энергию, рассеивающуюся в воздухе. Минимум эффективности, максимум затрат.
Не разгоняйтесь
Разогнавшись по пустой дороге до 120 км/ч вы, конечно, доберетесь до пункта назначения быстрее. Но окупит ли эта спешка расходы на бензин? На высоких скоростях вашей машине приходится преодолевать сильное сопротивление встречного воздуха, с которым автомобиль справляется, увеличивая число оборотов, и, следовательно, расходы энергии.
Уберите все лишнее
Лишние вещи в багажнике самым недвусмысленным образом мешают вашему желанию сэкономить. Уберите все, что вам не пригодится в машине в ближайшее время: детское кресло, ящик с инструментами, верхний багажник (запаску, учитывая состояние российских дорог лучше оставить). Каждые лишние 45-50 кг веса увеличивают расход на 1-1,5 литра на каждые 100 км.
Выключите электроприборы
Включенный кондиционер увеличивает расход примерно на 15%. Таким образом, выключив его, вы будете экономить примерно 2 литра на каждые 100 км. Остальные электроприборы в машине «жрут» немного поменьше. Правда, хотите ли вы жертвовать комфортом в угоду экономии, решите для себя сами.
Старайтесь не ездить в дождь
Сопротивление воды под колесами автомобиля не намного меньше сопротивления встречного потока воздуха. А когда эти две силы действуют вместе, об экономии точно можно забыть. Если обстоятельства все-таки вынуждают в ливень выбраться на дорогу, будьте готовы к тому, что за бензин вам придется заплатить больше, чем обычно.
Давление в шинах
Очень важно следить за тем, чтобы уровень давления в шинах не слишком отличался от рекомендованного. Если все 4 колеса спустят всего на 0,1 атмосферу – расходы топлива уже вырастают на 2-3%. Кроме того, накачанные шины ключевой фактор безопасной поездки, обеспечивающий оптимальный тормозной путь.
Регулярное техобслуживание
Ваш автомобиль напичкан всевозможными датчиками и фильтрами. В частности в нашем вопросе важны три вещи: свечи, воздушные фильтры и моторное масло. Не забывайте регулярно их проверять и менять, или вам так или иначе придется заплатить за свою лень.
Правильно выбирайте бензин
Во-первых, время от времени мониторьте цены на всех доступных вам заправках. Привычка заправляться в одном и том же месте может неожиданно сильно ударить по карману. Также имеет смысл попробовать все доступные для двигателя вашего автомобиля сорта бензина и выбрать тот, который будет обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества.
Продумывайте маршрут
Избежать пробок и найти оптимальный маршрут вам поможет навигатор. Если вы в принципе знаете, где в вашем городе постоянно образуются заторы, возможно, стоит заранее определить маршрут, поехав по которому вы сэкономите как время, так и топливо.
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