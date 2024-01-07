5 знаковых автомобилей, которые предпочитал Адольф Гитлер

Автомобили Адольфа Гитлера.
Адольф Гитлер заслуженно считается самым кровавым тираном ХХ века. За 12 лет, что он возглавлял Германию, он вывел страну из кризиса и развязал Вторую мировую войну. При этом Гитлер остался практически неизвестен как покровитель автомобильной промышленности и один из создателей самой популярной в мире машины.
1. Mercedes-Benz 24/100/140 PS
Лимузин Mercedes-Benz 24/100/140 PS – представительский автомобиль 1927 года выпуска. | Фото: ru.wikipedia.org.
В 1920-е годы Германия переживала глубокий кризис, но в стране было немало обеспеченных людей, и для них выпускали дорогие представительские автомобили. Один из 6-цилиндровых 6,2-литровых роскошных лимузинов Mercedes-Benz 24/100/140PS принадлежал рейхспрезиденту Паулю фон Гинденбургу. Тот умер в 1934 году и машина перешла «по наследству» Адольфу Гитлеру. Правда, глава нацистской партии ездил на этом «Мерседесе» совсем недолго.
2. Mercedes-Benz 770
Mercedes-Benz 770 Адольфа Гитлера. | Фото: express.co.uk.
Mercedes-Benz 770 заслуженно считается одним из самых роскошных европейских автомобилей 1930-х годов. Такие машины были у Гитлера, японского императора Хирохито, каудильо Испании Франсиско Франко, пап Римских Пия XI и Пия XII, богатых финансистов и промышленников.
В 1938 году вышла обновленная версия в кузове W150. Автомобиль получил огромный 6-метровый кузов массой более 3,5 тонн в нескольких вариантах: лимузин, пульман, туринг, кабриолет. Если машина бронировалась, то ее вес достигал 4,8 тонны.
Адольф Гитлер приветствует штурмовиков СА. Нюрнберг, 1935 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Mercedes-Benz 770 оснащался 8-цилиндровым рядным 7,7-литровым двигателем мощностью до 230 л.с. Благодаря этому, машина могла разогнаться до 170 км/ч, что превышало скорость многих гоночных автомобилей. Поражает и расход топлива – 30 литров бензина на 100 км пробега.
Адольф Гитлер едет в кабриолете Mercedes-Benz 770 второго поколения (W150), сентябрь 1938 года. | Фото: ru.wikipedia.org.
С 1930 по 1943 гг. было выпущено всего 207 экземпляров Mercedes-Benz 770, семь из которых использовались в гараже Гитлера. В 2004 году один из этих автомобилей был продан за 18 миллионов долларов.
3. Mercedes-Benz G4
Адольф Гитлер в штабном автомобиле вермахта Mercedes-Benz G4 (в кузове W31). | Фото: pinterest.co.uk.
Тяжелый трехосный Mercedes-Benz G4 был спроектирован в 1934 году как штабной автомобиль для немецкой армии. Но машина получилась слишком дорогой для серийного производства, к тому же ее проходимость оказалась довольно посредственной. Всего было выпущено 57 автомобилей Mercedes-Benz G4.
С 1934 по 1939 гг. выпущено всего 57 экземпляров Mercedes-Benz G4. | Фото: youtube.com.
Зато автомобиль с приводом на задние колеса идеально подошел для торжественных парадов с участием высших военных чинов. Именно на Mercedes-Benz G4 Адольф Гитлер приветствовал солдат вермахта, оккупировавших Австрию и Судетскую область Чехии в 1938 году, а также принял капитуляцию Франции летом 1940 года. Чтобы фюрер «не потерялся» на фоне огромного «Мерседеса», специально для него в салоне установили специальную подножку.
4. Maybach SW35/38/42
Представительский лимузин Maybach SW35/SW38, выпуск 1935-1939 гг. | Фото: autowp.ru.
В 1920-е – 1930-е годы немецкая компания Maybach выпускала представительские автомобили и мощные двигатели. С приходом к власти нацистов у предприятия добавилось военных заказов, но выпуск дорогих машин остановлен не был.
Maybach SW38 Special Roadster с кузовом от ателье Spohn. | Фото: autowp.ru.
А в 1935 году вышла на свет новая модель SW35. Ее разработку лично одобрил Адольф Гитлер, который был хорошим другом главы компании Карла Майбаха. Автомобиль получил 6-цилиндровый двигатель объемом 3,4 литра, который устанавливался в кузов, зачастую изготавливаемый на специализированном ателье Spohn.
5. Volkswagen Käfer
Доктор Порше показывает модель «народного автомобиля» верхушке нацистской партии. | Фото: cronicadelnoa.com.ar.
Из множества машин Адольфа Гитлера стоит отдельно упомянуть одну модель, которая была создана по его указанию. Придя к власти в 1933 году, новый рейхсканцлер публично заявил, что Германии нужен «народный автомобиль». Это должна была быть недорогая надежная машина, в которую поместятся 4 человека.
Фердинанд Порше представляет Адольфу Гитлеру Volkswagen – «народный автомобиль». | Фото: reddit.com.
В 1937 году такой автомобиль появился на свет. Автором проекта Volkswagen Käfer стал опытный инженер доктор Фердинанд Порше. Сотни тысяч немцев начали копили деньги на машину, похожую на жука, но начало Второй мировой войны лишило их счастья сесть за руль собственного авто. Лишь после войны Volkswagen стал выпускаться миллионными тиражами, на длительное время став самым массовым автомобилем в мире.
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