Инсталлятор Кети Патерсон (Katie Paterson) и архитектурное бюро Zeller & Moye спроектировали впечатляющее строение в Бристоле.
Внутренняя отделка инсталляция Modernist grotto выполнена из более 10000 различных пород дерева. Таким образом авторы демонстрируют эволюцию планеты и возникновение видов деревьев за последние 390 миллионов лет.
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Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев
Инсталлятор Кети Патерсон (Katie Paterson) и архитектурное бюро Zeller & Moye спроектировали впечатляющее строение в Бристоле.
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