Тени на Южном полюсе Луны

Это карта засветки в зависимости от времени. Для её создания спутник Lunar Reconnaissance Orbiter сделал своей широкоугольной камерой 1700 снимков в течение шести лунных дней (шесть земных месяцев). Эти снимки покрывали один и тот же участок Лунной поверхности вокруг Южного полюса. Далее все картинки перевели в двоичный вид (тёмным участкам присвоили значение 0, а светлым — 1) и сложили. Получилась карта, показывающая процентное соотношение освещённости Солнцем той или иной области.







Без сомнения, дно 19-километрового кратера Шэклтон постоянно находится в тени. Кратер виден почти в центре картинки. Сам лунный Южный полюс находится в левой части ободка кратера. Так как ось вращения Луны остаётся всё время практически перпендикулярной плоскости эклиптики, нижние части кратеров возле южного и северного полюсов Луны постоянно находятся в тени, а вершины горных хребтов постоянно освещены Солнцем. Это полезно для будущих Лунных баз: постоянно тёмные котлованы кратеров могут служить естественными резервуарами водяного льда, а на освещённых горных вершинах можно расположить солнечные батареи.



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