Продукты, противопоказанные на завтрак

Спорим, для тебя, как и для большинства из нас, главную роль в завтраке играет не польза, а скорость и легкость его приготовления? К сожалению, такой подход может не только навредить твоей фигуре, но и поспособствовать развитию серьезных заболеваний. Если хочешь этого избежать, навсегда исключи из утренних приемов пищи эти 7 продуктов!
Сырые овощи
Врачи утверждают, что завтрак, состоящий лишь из сырых овощей, может спровоцировать не только гастрит, но и язву. Все дело в содержащихся в них кислотах, которые раздражают и разъедают стенки желудка.
Гранола из магазина
Хрустящая гранола – чрезвычайно полезный и питательный завтрак. Однако, в магазинном продутке сложно проконтролировать количество сахара и других вредных добавок. Чтобы быть уверенной в составе и качестве продукта, лучше приготовь гранолу сама!
Сосиски или колбаса
С детства мы привыкли завтракать вкусными и простыми в приготовлении бутербродами. Однако, знала ли ты, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения официально признала всеми любимые колбасу, ветчину и сосиски канцерогеном? Чтобы сделать свой завтрак хоть чуточку здоровее, просто замени колбасу на отварную куриную грудку или рыбу.
Фруктовые соки
Подавляющее большинство магазинных соков содержат в себе сахар или фруктозу, которые могут поспособствовать развитию ожирения и сахарного диабета. Также всплеск инсулина, вызванный чрезмерным количеством сахара в соке, делает нас уставшими, нервными и голодными.
Выпечка
Большинство ингредиентов выпечки, такие как мука и сахар, абсолютно не годятся для утреннего приема пищи. Кроме того, выпечка часто содержит в себе такие добавки, как шоколад, крем, сахарная присыпка или варенье. В результате – перебор калорий и резкие скачки глюкозы.
Обезжиренные йогурты
Стакан натурального йогурта со свежими фруктами или ягодами – образцовый пример полезного завтрака. Однако, ты делаешь огромную ошибку, пытаясь заменить его обезжиренным магазинным йогуртом. Дело в том, что некоторые покупные йогурты содержат больше сахара, чем, к примеру, мороженое, а отсутствие жира снижает их питательную ценность, создавая лишь временную иллюзию насыщения.
Сладкие сухие завтраки
Кроме полезной клетчатки, в магазинных хлопьях содержится еще и огромное количество глюкозы и фруктозы, которые могут спровоцировать скачки инсулина. Легкоусвояемые углеводы дают лишь краткосрочное насыщение, а это значит, что уже через несколько часов снова проголодаешься. Кроме того, в сухих завтраках содержатся вредные ароматизированные добавки.
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