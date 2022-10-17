Обычные, но очень дорогие вещи

Реклама сегодня творит чудеса, а производители хотят порадовать все слои общества. Для очень богатых они готовый сделать самые простые вещи в люксовом варианте и продать их за баснословную сумму.



Перед вами список вещей, которые вы можете позволить себе, когда станете невероятно богаты.











1. Зубная паста за $ 99,99.

2. Сиденье для унитаза за $ 299,95.

3. Наушники за $ 638.

4. Носки за $ 1188.

5. Облачный светильник за $ 3360.

6. Кухонный нож за $ 5415.

7. Карандаш за $ 13400.

8. Монополия за $ 14161.

9. IPhone 7 за $ 25850.

10. Бритва за $ 100 000.

11. Туалетная бумага за $ 1558335.