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Обычные, но очень дорогие вещи

Реклама сегодня творит чудеса, а производители хотят порадовать все слои общества. Для очень богатых они готовый сделать самые простые вещи в люксовом варианте и продать их за баснословную сумму.

Перед вами список вещей, которые вы можете позволить себе, когда станете невероятно богаты.

Обычные, но очень дорогие вещи

Обычные, но очень дорогие вещи

1. Зубная паста за $ 99,99.


Разве может зубная паста столько стоить? Любой скажет, что нет. Но THEODENT запатентовал особый компонент Rennou. Говорят, что после чистки он защитит ваши зубы на весь день.

Обычные, но очень дорогие вещи

2. Сиденье для унитаза за $ 299,95.


Зеркальное сиденье из углеродного волокна ручной работы привлекает к себе внимание.

Обычные, но очень дорогие вещи

3. Наушники за $ 638.


Музыка будет золотой, потому что вы носите настоящие 24-каратные бриллианты в ушах. Если вы хотите убедиться в этом — раскошеливайтесь.

Обычные, но очень дорогие вещи

4. Носки за $ 1188.


Носки под маркой FALKE имеют ограниченный выпуск – всего 10 пар. Такими дорогими их делает шерсть викуньи – самая дорогая и редкая.

Обычные, но очень дорогие вещи

5. Облачный светильник за $ 3360.


Это облако — светильник и он не только светит но и производит типичные штормовые звуки.

Обычные, но очень дорогие вещи

6. Кухонный нож за $ 5415.


Лезвие изготовлено из углеродистой стали, березовая рукоятка, подставка из серебра. Ну и что, скажете вы. Серебро дешевое. Но ведь дело не в цене металла, а в маркетинге и труде.

Обычные, но очень дорогие вещи

7. Карандаш за $ 13400.


Сам карандаш выполнен из кедра, а его составляющие из белого золота, инкрустированного тремя бриллиантами.

Обычные, но очень дорогие вещи

8. Монополия за $ 14161.


ZONTIK решила покрыть доску кожей и сделать все надписи в золоте, а фигурки из серебра.

Обычные, но очень дорогие вещи

9. IPhone 7 за $ 25850.


Стюарт Хьюз, ювелир из Ливерпуля, своими руками создал безумно дорогую модель популярного смартфона. Его корпус изготовлен из 24-каратного золота.
Страшно даже дышать, не говоря уже о том, чтобы держать его в руках.

Обычные, но очень дорогие вещи

10. Бритва за $ 100 000.


А как насчет покупки бритвы Zafirro из внеземных материалов? Это не шутка: рукоять сделана из останков метеорита. Что касается лезвий, они сделаны из белого сапфира, а штифты – из платины.

Обычные, но очень дорогие вещи

11. Туалетная бумага за $ 1558335.


Бумага из 24-каратного золота. А какую цену вы хотели за золотую туалетную бумагу? Австралийская компания готова продать один рулон за сумму чуть более 1,5 млн долларов. Интересно, ее будут использовать по назначению, если купят?

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