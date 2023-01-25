Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Есть в мире города, которые давно стали меккой для путешественников всех мастей – и это один из факторов, почему в последнее время они теряют свою популярность. Мы представляем вам не список худших городов мира, а лишь тех, после посещения которых многие путешественники зарекаются приезжать туда навсегда.









Лос-Анджелес, США

Каир

Белиз

Нью-Дели

Джакарта, Индонезия

Париж