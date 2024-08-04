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«Здоровый образ пищи»: Полезные блюда из салата айсберг


Знакомьтесь, салат айсберг!

Знакомьтесь, салат айсберг!

С салатом айсберг мало кто знаком. Многие принимают его за капусту на полках супермаркетов. Но этот овощ намного полезнее капусты. Он богат клетчаткой, очень легко усваивается и становится идеальным спутником практически для любого традиционного блюда. Обзор познакомит с диковинным овощем и самыми полезными рецептами с ним.

Немного истории


НЕ капуста!

НЕ капуста!

 

Это овощная культура, относящаяся к салатам кочанным (как и пекинский салат, который в народе некорректно называют пекинской капустой). Этот салат выращивали еще в Древнем Египте с целью получения масла и сочных питательных листьев. В среднем вес одного кочана составляет 500 грамм. По вкусу салат относительно напоминает традиционный листовой салат, выращиваемый в средних широтах и активно употребляется любителями "зелени" к основному блюду. Но вкус у айсберга значительно более насыщенный, листочки хрустят и выделяют сок. Айсберг обладает удивительно яркими освежающими свойствами.

Почему айсберг так полезен?


Сочный качанный салат.

Сочный качанный салат.

 

В состав культуры входят витамины групп А, B, С и фолиевая кислота. Кроме того, айсберг богат фосфором, калием, натрием и магнием. Медики рекомендуют включать данную культуру в диеты после переломов, инсультов, отравлений, в противосудорожные и "спортивные" диеты. Клетчатка и грубые волокна, которыми так богат айсберг, - столь важны для тех, кто стремится похудеть и поправить здоровье.

Независимый продукт


Салат айсберг - вкусный и полезный.

Салат айсберг - вкусный и полезный.

 

Салат айсберг можно употреблять как самостоятельно, так и в сочетании практически с любыми другими блюдами. Его можно добавить в прямом смысле к любому салату или использовать в качестве "нейтрализирующего" гарнира к мясному блюду. Принцип здорового питания, как поясняют диетологи и сторонники ЗОЖ, заключается в несовмещении мясных (белковых) блюд и "тяжелых гарниров", таких, как картофель или мучное (макароны). Содержащаяся в салате айсберг клетчатка идеально способствует усвоению пищи организмом, является профилактикой расстройств желудочно-кишечного тракта и нежелательных последствий переедания или длительных застолий.

Салаты с салатом)


Нелишним будет разъяснить, в чем заключаются значительные преимущества айсберга перед белокачанной капустой. Капуста, как многим известно, является тяжелым продуктом, очень часто вызывающим повышенное газообразование в кишечнике. Качанные же салаты никогда не приведут к повышению газов в ЖКТ. Грубые, но сочные волокна салата помогают пище без препятствий проделать свой путь. Айсберг идеален при борьбе с запорами.
Айсберг и краснокачанная капуста.

Айсберг и краснокачанная капуста.

 

Хорошим и полезным решением станет простой салат из айсберга и краснокачанной капусты. Он поможет похудеть, улучшит работу желудочно-кишечного тракта и подарит бодрость.
Сытный салат с айсбергом.

Сытный салат с айсбергом.

 

Более сытный салат с айсбергом включает в себя следующие ингредиенты: айсберг, болгарский перец, помидор, кунжут и нерафинированное оливковое масло первого отжима. А если к вышеперечисленному добавить сыр "фета", то получится достойный конкурент классическому "греческому салату".

Айсберг идеален с мясом


Айсберг с жареным куриным филе.

Айсберг с жареным куриным филе.

 

Знатоки качанных салатов, регулярно подающие их к мясу, называют большие листья айсберга в шутку "и тарелочка, и закуска". Многие именитые рестораны подают мясные тефтели, котлеты, шницели, стейки на листе салата айсберг. Лист разрезается при помощи вилки и ножа и по кусочкам употребляется как здоровый и корректный гарнир к мясному блюду.

А теперь совет для тех, кто предпочитает шашлык на природе дорогим и чопорным ресторанам. Листья айсберга являются лайфхак-решением для пикников. Их легко можно использовать вместо пластиковых тарелок! После демократичного поедания шашлыка с такой "тарелочки" лист скручивается в удобную трубочку и съедается.
Запеченная в сметанном соусе куриная тефтелька на листе салата айсберг.

Запеченная в сметанном соусе куриная тефтелька на листе салата айсберг.


Жареная свинина с гарниром из краснокачанной капусты и салата айсберг.

Жареная свинина с гарниром из краснокачанной капусты и салата айсберг.

 

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