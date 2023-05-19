Что запрещалось гражданам Советского Союза во время выезда в другую страну

1. Предварительная обязательная проверка

Чтобы получить разрешение на выезд, надо было пройти ряд проверок / Фото: denvistorii.ru

Документ, регламентирующий правила заграничного выезда / Фото: twitter.com

Желающим выехать за границу проводили инструктаж / Фото: blog.postel-deluxe.ru

2. Любые вопросы решались исключительно через гида

Любые вопросы решались через гида / Фото: parismatch.com

3. Нельзя посещать рестораны и кафе в одиночку

За границей советский турист не мог пойти в ресторан один / Фото: parismatch.com

4. Не пользоваться услугами местных гидов, чтобы осмотреть достопримечательности

Граждане СССР было запрещено пользоваться услугами персонального гида / Фото: nastroy.net

5. Категорически запрещено ходить по сомнительным местам

Запрет распространялся и на посещение борделей / Фото: dletopic.ru

6. Запрещалось принимать подарки

Принимать подарки у иностранцев строго запрещалось / Фото: blog.letim.me

По установленным правилам, завезти джинсы можно было только в единственном экземпляре / skif-tag.livejournal.com