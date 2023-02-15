Всякий ли самурай в феодальной Японии мог позволить себе катану

Катана – оружие, воспетое в многочисленных произведениях художественной культуры, благодаря которой складывается впечатление, что клинок отменного качества был у каждого самурая. Так ли это на самом деле? Действительно ли всякий японский феодал мог позволить себе столь ценное оружие и главное: насколько дорогими были катаны в средневековой Японии?
1. О сложностях конвертации валюты
Пересчитать на современные деньги почти невозможно. |Фото: skupix.ru.
На просторах интернета можно нередко наткнуться на научно-популярные материалы, авторы которых с легкой руки пересчитывают известные по древним документам тогдашние цены в какой-нибудь ранее-средневековой франкской валюте в современные доллары или рубли. Такой подход является крайне некорректным и в действительности не способен отразить действительного положения дел в далеком прошлом.
Понятие стоимости товара или услуги по-разному объясняется разными экономическими школами. Однако, все они сходятся на том, что стоимость – это выражение затраты рабочего времени, издержек производства, баланса спроса и предложения, общественной полезности предмета или услуги. То, как цены меняются в меньшую сторону, каждый человек видел на протяжении своей жизни на собственном опыте.
Самый простой пример: компьютеры и смартфоны – по мере развития производства они стали куда доступнее для широкого круга людей. Другой пример: современное скотоводство. Современные коровы благодаря специальным кормам дают больше молока, а благодаря развитию медицины и фармацевтики падеж скота гораздо ниже, чем два столетия назад. Таким образом сегодня молоко куда доступнее, чем для какого-нибудь жителя Европы XII века.
Крестьянский труд - основа экономики феодализма. |Фото: ВКонтакте.
Хочется надеяться, что этих иллюстраций уже будет достаточно для осознания того, что переводить древние цены на современные – дело исключительно неблагодарное, если не сказать невозможное. Правильнее всего размышлять о ценах сугубо в рамках той экономической системы, в которой они когда-то существовали. Для наглядности восприятия правильнее всего конвертировать цены на какие-то сложные изделия в древности не в современную валюту, а некоторое количество натурального продукта.
Пример: какой сегодня будет курс франкского солида времен Карла Великого? Посчитать невозможно. Зато мы знаем, что 1 корова в те времена стоила ровно 1 солид. Также мы знаем, что самый простой меч стоил 7 солидов. Таким образом пытаться посчитать, сколько стоил меч во времена Карла Великого в долларах – дело неблагодарное. Зато мы можем легко представить себе 7 коровок. При этом важно помнить в VIII веке корова ценилась куда больше, чем в XXI, так как разводить их было сложнее, падеж скота был выше, производительность ниже, а социальная значимость гораздо больше.
С этим нехитрым бэкграундом окунаемся в дивный мир востока.
2. Такие разные самураи
Самураи появились в Японии не сразу. |Фото: Pinterest.
Прежде всего широкими мазками следует описать самураев как явление. Как это странно не прозвучит, но феодализм – он и в Африке будет феодализмом. В любом человеческом обществе происходят одни и те же процессы по мере развития производственных сил. Внешняя среда способна придавать процессу то или иное оформление, однако в своем корне японский, европейский и ближневосточный феодализм похожи. При этом важно всегда помнить о том, что всякое явление находится в постоянном развитии: самураи периода своего становления и самураи конца XIX века – это не одно и то же.
Зарождение японского феодализма началось гораздо позднее, чем в Европе. Начало формирования феодальных отношений принято связывать с реформами Тайка 646 года нашей эры. Само собой, феодализм не нарождался по чьему-то велению: это был объективный процесс развития общественных и производственных отношений, реформа Тайка стала лишь выражением процесса постепенного распада родовой общины в японском обществе. Окончательно феодализм сформировался в Японии к IX веку нашей эры. Именно тогда самураи появляются в более-менее привычном современному человеку виде: феодалы, владеющие землей и воюющие друг с другом за сохранение и приращение площади собственной вотчины.
Эпоха Эдо наиболее показательна. |Фото: moscowseasons.com.
Золотая эпоха самураев продолжалась с IX в XVI век. В это время самураев было не слишком много. Большинство из них могло владеть собственной землей и кормиться с нее. Однако в дальнейшем феодальная система Японии напоролась на те же грабли с которыми сталкивалось любое средневековое государство: острая нехватка новой земли для помещения на нее новых семей феодалов. В итоге, как и в Европе прослойка бедной знати стремительно росла. Не имея за плечами ничего, кроме родовой чести и фамилии, такие феодалы или уходили в разбойники, или шли на службу к другим, состоятельным господам в качестве профессиональных военных фактически продавая свой клинок за еду.
В XVII веке в Японии заканчивается эпоха междоусобиц и начинается так называемая Эпоха Эдо – время правления дома Токугава. Фактически в стране Восходящего солнца начинается «Осень Средневековья». В целом и общем выглядело это так: на самом веху сидит Сегун – верховный военачальник и самый большой феодал, за ним шли крупнейшие и богатейшие князья, владевшие самыми значительными земельными наделами – дайемё, следом шли обычные самураи, которые чаще всего вообще не имели собственной земли и владели наделами за службу. Под самураями ходили свободные незнатные боевые слуги, которые выполняли функцию воинов. В самом низу на социальном дне находились крестьяне, которые не владели ничем и были должны трудиться на своих господ. Так как крестьяне жили на земле, принадлежавшей самураям, то фактически являлись их собственностью. И именно наличие крестьян и земли определяло состоятельно самурая.
Как и везде, в Японии блеск феодализм стоял на безмолвном труде крестьян. |Фото: aminoapps.com.
Правда, в Японии эпохи Эдо была своя специфика. Самурай, не имевший собственной вотчиной земли в отличие от своих европейских коллег, не кормился с вверенного ему участка напрямую. Господин платил самураю зарплату из «кокудака» и «якудака». Первое – это единица оценки земельного надела равная объему собираемого за год риса с этой земли за вычетом государственных налогов и того риса, что оставляли крестьянам для пропитания. Второе – это премия, которая выплачивалась самураю за его звание и должность.
Как правило, кокудака выплачивалась не звонкой монетой, а натуральным продуктом, который феодал еще должен был продать. Те, кто владел собственной землей, не врученной им от сюзерена, могли полностью распоряжаться натуральным продуктом после уплаты налогов. Само собой, к XVIII веку мелких землевладельцев в Японии оставалось все меньше и меньше, земля всеми правдами и неправдами концентрировалась в руках 300 крупнейших родов, японских магнатов. Тех самых дайемё.
3. Так мог ли каждый самурай купить катану?
Катаны бывают очень разными по цене. |Фото: aminoapps.com.
Возьмем, например «Жигули». Вот есть «Жигули» с завода, а есть «Жигули» с завода, тюнингованные компанией Brabus с двигателем от Porshe и спойлером от F1. Это к тому, что у любого изделия есть нижняя пороговая цена, а верхняя цена фактически отсутствует. И лучше всего это видно на примерах холодного оружия.
В эпоху Эдо в Японии за 9 самых простых, изготовленных из самого паршивого железа катан кузнец просил 1 рё. За этот же 1 рё можно было купить 1 коку риса = 150 кг. Бедный самурай (коих было большинство) Японии, состоящий на службе, в эти времена получал 80-100 коку только как «кокудака». Таким образом годовой доход бедного феодала составлял плюс-минус 100 рё. При этом от 60-75% дохода шло на пропитание семьи самурая и его боевых слуг. Все остальное не можно, а нужно было потратить на доспехи, оружие, лошадей для себя и своих боевых слуг. При этом роскошные катаны могли стоить 5, 7, 10 и больше рё. Так что даже если самурай покупал бы себе «средненькую» катану за 1-2 рё, то ему пришлось бы отдать за нее 150-300 кг риса. А это примерно 1 600 порций риса для одного человека по японским меркам XVII века.
Самураю для того и платили зарплату, чтобы он мог купить катану и не только. |Фото: phonoteka.org.
Таким образом ответ «да», всякий самурай мог купить себе катану. Причем зачастую не самую паршивую. В конце концов, именно для этого самураям, не имевшим собственной вотчинной земли, и платили «зарплату»: для того, чтобы они могли поддерживать свою боеспособность. Ведь только для этого они и были нужны своему господину – от неготового к бою самурая без клинка, доспехов, копья или лука пользы никакой нет.
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