Всякий ли самурай в феодальной Японии мог позволить себе катану

1. О сложностях конвертации валюты

Пересчитать на современные деньги почти невозможно. |Фото: skupix.ru.

Крестьянский труд - основа экономики феодализма. |Фото: ВКонтакте.

2. Такие разные самураи

Самураи появились в Японии не сразу. |Фото: Pinterest.

Эпоха Эдо наиболее показательна. |Фото: moscowseasons.com.

Как и везде, в Японии блеск феодализм стоял на безмолвном труде крестьян. |Фото: aminoapps.com.

3. Так мог ли каждый самурай купить катану?

Катаны бывают очень разными по цене. |Фото: aminoapps.com.

Самураю для того и платили зарплату, чтобы он мог купить катану и не только. |Фото: phonoteka.org.