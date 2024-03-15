Секреты опытных хозяек, которые ещё не раз спасут ваши вещи

Убрать жирное пятно с одежды не так уж и просто, особенно если оно застарелое. Но это вовсе не приговор вашим футболкам или (тем более!) пуховикам. MarieClaire раскроет секреты опытных хозяек: теперь их будете знать и вы.







Составили список из семи чудо-средств, которые станут для вас самой настоящей палочкой-выручалочкой.



1. Хозяйственное мыло

2. Жидкость для мытья посуды

3. Соль

4. Тальк, мел, зубной порошок

5. Нашатырный спирт

6. Уксус

7. Сода

Оно содержит щелочь, которая отлично убирает жирные пятна — правда, только свежие: для застарелых загрязнений понадобится артиллерия потяжелее. Чтобы метод сработал быстро, смочите жирный участок ткани теплой водой, вотрите хозяйственное мыло щеткой или губкой, оставьте на полчаса, затем удалите остатки мыла ватным тампоном и постирайте вещь, как обычно.когда будете тереть пятно, двигайтесь от его края к центру, чтобы жир не расползался по ткани.Жидкость для мытья посуды — едва ли не самое эффективное средство, с помощью которого можно удалить жирное пятно с одежды (в том числе с курток и пуховиков): с посудой оно справляется великолепно, и вещи тоже спасет!Разведите жидкость в небольшом количестве горячей воды, нанесите на пятно, потрите, оставьте в тазике на 10-30 мин. Жирный след до конца не исчезает? Тогда повторите процесс. Дальше вещи из хлопка, льна и других тканей, которые можно стирать при температуре 95 градусов, погрузите в машинку и запустите стирку: горячая вода поможет отстирать пятно, и свои вещи вы просто не узнаете.Чаще всего жирные пятна остаются на одежде, которая требует более бережного обращения. В этом случае после обработки загрязненного участка еще раз нанесите на него жидкость для мытья посуды на полчаса или замочите вещь в тазике с пятновыводителем и порошком на 30 минут, а затем постирайте при температуре, рекомендованной на ярлыке.С помощью соли можно избавиться только от очень свежего пятна. Если вы за столом случайно испачкали одежду, выручит солонка: тщательно вотрите в пятно кристаллики соли, и через пару минут вы увидите, как жирный след исчезает.Пятно успело высохнуть? Соль в одиночку не справится, понадобится группа поддержки: крахмал и лимонный сок. Смешайте соль и крахмал в равных частях, разведите в лимонном соке, чтобы получилась консистенция деревенской сметаны. Нанесите состав на пятно и дождитесь, пока он высохнет. Затем возьмите губку и потрите загрязнение, и вещь станет абсолютно чистой (читайте также: Контрольная закупка: как выбрать гель для стирки).Что из перечисленного есть в ваших шкафчиках? Выберите любое средство, насыпьте его на пятно, сверху положите лист белой бумаги (белой — чтобы краска на одежде не осталась), и прижмите чем-нибудь тяжелым. Оставьте эту конструкцию на несколько часов. Затем постирайте вещь и высушите ее естественным способом.Застарелые жирные пятна можно вывести в домашних условиях с помощью аммиака. Смешайте одну чайную ложку нашатырного спирта с таким же количеством моющего средства, разведите в стакане теплой воды, смочите ватный диск и протрите пятно. Сверху положите кусок белой ткани и прогладьте вещь утюгом, а затем постирайте ее — готово.Уксус — универсальный обезжириватель, который справляется с застарелыми пятнами на самых разных тканях, в том числе бархате, шелке, шерсти. Разведите 9% уксус в воде в соотношении 1:4. Состав нанесите на пятно на 10 минут, а потом постирайте вещь в машинке или руками в тазике. Чтобы освежить цвет ткани, в воду для полоскания тоже добавьте немного уксуса.Свежие загрязнения убираются кашицей из воды и соды, которую нужно втереть в пятно. Пусть сода поработает полчаса — затем удалите ее и постирайте вещь как обычно. Чтобы вывести старое жирное пятно с одежды в домашних условиях, в состав добавьте немного стружки хозяйственного мыла.