Чем советский детсад отличался от современного, и Так ли страшна была манка с комочками

Забота советского правительства о гражданине начиналась с самого рождения. С 2-месячного возраста будущим строителям светлого будущего предлагались ясли при детских садах. И если ясельные группы становились вторым домом далеко не для всех, то уже непосредственно детсады навещали подавляющее число советских детишек.. Но общее у всех одно: детский сад времен СССР возводился в ранг серьезной ступени воспитания и был не просто местом, где можно вынужденно оставлять ребенка.
Высочайшие требования с довоенных пор к воспитателям яслей
Сад часто становился вторым домом.
Детский сад изобретением Советского Союза не является. Говоря о России, стоит упомянуть, что первые дошкольные воспитательные общества открывались еще в дореволюционный период. По некоторым источникам детские комнаты работали при фабриках и домах трудолюбия еще на заре 19 века. Так матери получали возможность работать, пока маленькие дети находились под присмотром нянь. Правда, женский труд на производстве в Российской империи использовался редко, поэтому дошкольные учреждения особого распространения не получили.
С провозглашением страны рабочих и крестьян все резко изменилось. Государство нуждалось в миллионах рабочих рук – в области промышленности, на различных службах и в колхозах труд женщин решили использовать на полную катушку. Тогда-то и выросли как грибы ясли и сады, позволявшие высвободить матерей из домашних дел. В ясли детишек принимали с 2 месяцев - именно столько длился в первое время декрет в СССР. Следующая стадия – детсад, куда принимали в возрасте 3 года и воспитывали до 7. После выпуска ребенка ждала общеобразовательная школа, так что воспитание и образование советских детей вне дома было спланировано и организовано считай с самого рождения.
Распорядок дня в детсадах тщательно расписывался. Прогулки и игры обязательно чередовались с образовательными занятиями — буквы, цифры, грамотность, творчество, подготовка к школе. Любые занятия утверждались Министерством образования – будь то лепка из пластилина, аппликация, пение или рисование. В воспитательном процессе всячески поощрялось чтение. Младшим читали вслух воспитательницы: особо популярными авторами были Чуковский, Маршак, Михалков. Любовь к книге прививалась с первых лет жизни, наверное, поэтому Советский Союз считался самой читающей страной мира. Детсадовцы постарше декламировали стихи известных поэтов, а также разыгрывали сценки из книг. Государство пристально следило, чтобы к детям допускались только профессионалы — в руках этих специалистов сосредоточивалось будущее страны!
С 30-х существовали утвержденные требования к воспитанию в дошкольных учреждениях: появились программы подготовки и курсы для будущих воспитателей. Открывались факультеты в технических учебных заведениях, где можно было пройти обучение для работы с детьми, издавались спецжурналы.
За что и сколько советским родителям приходилось платить
Оплата садиковских будней никому не била по карману. /Фото: n1s1.hsmedia.ru
Основные расходы на организацию работы детских садов в СССР ложились на государство. Поборов «на моющие и шторы» не было. За счет родителей лишь частично покрывались расходы на питание. Сумма рассчитывалась на основании совокупного семейного дохода. Минимум платили те, чей доход не превышал 60 рублей на каждого члена семьи. Чуть больше детсад обходился тем, кто зарабатывал от 120 руб. на человека. Зависела сумма и от времени пребывания ребенка в учреждении: 10-14 часов или сутки. В крупных городах платить приходилось на рубль–два больше, чем в селе. Но в любом случае, детский сад не бил по карману даже малоимущим.
В среднем в 70-х десятичасовое пребывание ребенка в саду стоило 4 рубля в месяц, 14 часов - 5 рублей, а суточное пребывание обходилось родителям аж в 6. Воспитание в яслях оценивалось в 3 рубля в городе и до 2 в селе. Дороже всего приходилось платить за выездное 24-часовое пребывание детей в санаториях, что тогда часто практиковалось (9-20 рублей для горожан и 6-18 для сельчан). Нужно сказать и о льготах. Мать-одиночка получала 50% скидку на оплату детсада, полностью бесплатно посещали учреждения слабовидящие, слабослышащие, дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Каждое дошкольное учреждение опекалось шеф-предприятием, которое поддерживало подопечное хозяйство в порядке и выполняло текущие ремонты. Крупные промышленные предприятия за свой счет строили на морском побережье детские лагеря, а смежные колхозы снабжали их продуктами.
О чем вспоминают воспитанники советского детсада
Государство заботилось о детях очень ответственно. /Фото: papik.pro
Советская система воспитания в садиках ориентировалась на принцип: «Все лучшее детям». Огромное внимание уделялось питанию. Меню составляли по рекомендациям специалистов по о здоровой и вкусной пище — ничего жирного, жареного, соленого, острого, пряного. Топ самых частых блюд выглядел таким: манка, гороховый суп, омлет, гуляш, творожная запеканка, какао. Многое, конечно, зависело от мастерства и стараний поваров. Именно поэтому кто-то и сегодня с ужасом вспоминает комочки в манке и слизкий кисель. А другие утверждают, что еще и за добавкой ходили.
Одно из общих безрадостных воспоминаний бывших советских детсадовцев – тихий час. Дневной сон, пожалуй, не любили все. Но избежать этого пункта программы было нельзя. За съеденным обедом обязательно следовал отдых. В некоторых садах для более легкого засыпания практиковалось фоновое прослушивание спокойной классической музыки или рассказов в стиле Бианки и Пришвина.
Что касается наказаний за провинности, то чаще всего они ограничивались беседами с воспитанниками. Любое рукоприкладство и брань по тем временам грозило статьей. Несмотря на отсутствие камер наблюдения подобные случаи выносились на широкий суд всего населенного пункта, разбирались на уровне гороно. Но и к воспитателям, равно как и к учителям, отношение родителей и детей было другим – с уважением и признанием авторитета.
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