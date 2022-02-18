Забавные кухонные приспособления, которые помогут хозяйке быстрее справляться с ежедневными хлопотам

Крутые вещички для современной кухни.
Ежегодно десятки тысяч дизайнеров придумывают всевозможные приспособления, призванные сделать нашу жизнь лучше и проще. Будем откровенны: большинство их всех этих девайсов выглядят абсурдно и никуда не годятся. Но также встречаются и довольно любопытные экземпляры. Некоторые из них мы собрали в сегодняшнем материале.
1. Щипцы для тарелок
Щипцы для горячих тарелок.
Удобные щипцы, с помощью которых вы сможете без труда извлечь горячую тарелку из микроволновки.
2. Пароочиститель
Пароочиститель для микроволновки.
Забавный пароочиститель позволит легко избавиться от грязи, жирных пятен и неприятных запахов в микроволновке, а также порадует своим очаровательным дизайном.
3. Нож с подогревом
Нож с автонагревом.
Столовый нож с автонагревом, который поможет без труда растопить замороженное масло или другой замороженный продукт.
4. Нож для рыбы
Нож для чистки рыбы.
Специальный нож для чистки рыбы с контейнером для сбора чешуи поможет навсегда забыть о прилипших к стенам чешуйках.
5. Открывалка
Открывалка винных бутылок.
С этой открывалкой любая винная бутылка будет открываться одним нажатием кнопки. Данный девайс - очень удобная и современная альтернатива штопору.
6. Ключ для банок
Ключ для банок: 4 в 1.
Удивительный девайс, совместивший в себе 4 ключа для крышек разного диаметра - незаменимая вещь на кухне настоящей хозяйки.
7. Щетка
Гибкая щетка.
Яркая гибкая щетка с жестким ворсом станет прекрасным помощником по хозяйству. С ее помощью можно эффективно вычистить любые труднодоступные места на кухне.
8. Диспенсер для масла
Диспенсер для масла.
Небольшой диспенсер для подсолнечного или оливкового масла с удобным дозатором - полезное приспособление для тех, кто любит порядок во всем.
9. Форма для котлет
Форма для формирования котлет.
Небольшая металлическая форма для формирования аккуратных, одинаковых по толщине и размеру котлет из фарша. Подобная вещь станет незаменимым помощником для любителей домашних бургеров.
10. Емкости для макарон
Емкости для варки макарон.
Комплект из четырех небольших емкостей-дуршлагов, которые удобно крепятся на кастрюле и позволяют варить разные виды макарон в одной емкости.
11. Скалка
Современная скалка.
На смену деревянным скалкам пришли современные. Их можно регулировать по длине и ширине, тем самым меняя толщину раскатываемого теста.
12. Маринатор
Вакуумный маринатор.
Уникальное приспособление, в котором можно замариновать любое мясо буквально за 15-20 минут. Для этого, мясо с луком и специями нужно поместить в специальный контейнер и включить.
13. Щетка для чистки
Силиконовая щетка для чистки.
Гибкая силиконовая щетка, с помощью которой можно легко почистить молодой картофель или морковь.
14. Сковорода
Сковорода с несколькими секциями.
Сковорода, разделенная на секции, что позволяет готовить или подогревать несколько блюд одновременно.
15. Круглый нож
Нож для дыни.
Круглый нож, с помощью которого у вас получится аккуратно отделить мякоть арбуза или дыни от кожуры.
Видео-бонус:
16. Мини гриль
Гриль для бекона.
Компактное устройство, которое позволит быстро и качественно пожарить тонкие слайсы бекона.
17. Форма для варки яиц
Формы для варки яиц.
Силиконовая форма, которая позволит варить яйца без скорлупы. Данное приспособление поделено на 6 ячеек, каждая секция имеет крышку, а яйца, сваренные таким образом, идеально подойдут для приготовления салатов.
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