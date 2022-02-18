С нами не соскучишься!

8 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Про вес. У онко больных есть такое выражение: пока толстый тает - худой умирает.  После третьего курса химиотерапии я...9 распространенны...
  • Олег Дембо
    Глупо!Розовый бум: Глам...
  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...

Забавные кухонные приспособления, которые помогут хозяйке быстрее справляться с ежедневными хлопотам


Крутые вещички для современной кухни.

Крутые вещички для современной кухни.

Ежегодно десятки тысяч дизайнеров придумывают всевозможные приспособления, призванные сделать нашу жизнь лучше и проще. Будем откровенны: большинство их всех этих девайсов выглядят абсурдно и никуда не годятся. Но также встречаются и довольно любопытные экземпляры. Некоторые из них мы собрали в сегодняшнем материале.

1. Щипцы для тарелок


Щипцы для горячих тарелок.

Щипцы для горячих тарелок.

Удобные щипцы, с помощью которых вы сможете без труда извлечь горячую тарелку из микроволновки.

2. Пароочиститель


Пароочиститель для микроволновки.

Пароочиститель для микроволновки.

Забавный пароочиститель позволит легко избавиться от грязи, жирных пятен и неприятных запахов в микроволновке, а также порадует своим очаровательным дизайном.

3. Нож с подогревом


Нож с автонагревом.

Нож с автонагревом.

Столовый нож с автонагревом, который поможет без труда растопить замороженное масло или другой замороженный продукт.

4. Нож для рыбы


Нож для чистки рыбы.

Нож для чистки рыбы.

Специальный нож для чистки рыбы с контейнером для сбора чешуи поможет навсегда забыть о прилипших к стенам чешуйках.

5. Открывалка


Открывалка винных бутылок.

Открывалка винных бутылок.

С этой открывалкой любая винная бутылка будет открываться одним нажатием кнопки. Данный девайс - очень удобная и современная альтернатива штопору.

6. Ключ для банок


Ключ для банок: 4 в 1.

Ключ для банок: 4 в 1.

Удивительный девайс, совместивший в себе 4 ключа для крышек разного диаметра - незаменимая вещь на кухне настоящей хозяйки.

7. Щетка


Гибкая щетка.

Гибкая щетка.

Яркая гибкая щетка с жестким ворсом станет прекрасным помощником по хозяйству. С ее помощью можно эффективно вычистить любые труднодоступные места на кухне.

8. Диспенсер для масла


Диспенсер для масла.

Диспенсер для масла.

Небольшой диспенсер для подсолнечного или оливкового масла с удобным дозатором - полезное приспособление для тех, кто любит порядок во всем.

9. Форма для котлет


Форма для формирования котлет.

Форма для формирования котлет.

Небольшая металлическая форма для формирования аккуратных, одинаковых по толщине и размеру котлет из фарша. Подобная вещь станет незаменимым помощником для любителей домашних бургеров.

10. Емкости для макарон


Емкости для варки макарон.

Емкости для варки макарон.

Комплект из четырех небольших емкостей-дуршлагов, которые удобно крепятся на кастрюле и позволяют варить разные виды макарон в одной емкости.

11. Скалка


Современная скалка.

Современная скалка.

На смену деревянным скалкам пришли современные. Их можно регулировать по длине и ширине, тем самым меняя толщину раскатываемого теста.

12. Маринатор


Вакуумный маринатор.

Вакуумный маринатор.

Уникальное приспособление, в котором можно замариновать любое мясо буквально за 15-20 минут. Для этого, мясо с луком и специями нужно поместить в специальный контейнер и включить.

13. Щетка для чистки


Силиконовая щетка для чистки.

Силиконовая щетка для чистки.

Гибкая силиконовая щетка, с помощью которой можно легко почистить молодой картофель или морковь.

14. Сковорода


Сковорода с несколькими секциями.

Сковорода с несколькими секциями.

Сковорода, разделенная на секции, что позволяет готовить или подогревать несколько блюд одновременно.

15. Круглый нож


Нож для дыни.

Нож для дыни.

Круглый нож, с помощью которого у вас получится аккуратно отделить мякоть арбуза или дыни от кожуры.

Видео-бонус:


 

16. Мини гриль


Гриль для бекона.

Гриль для бекона.

Компактное устройство, которое позволит быстро и качественно пожарить тонкие слайсы бекона.

17. Форма для варки яиц


Формы для варки яиц.

Формы для варки яиц.

Силиконовая форма, которая позволит варить яйца без скорлупы. Данное приспособление поделено на 6 ячеек, каждая секция имеет крышку, а яйца, сваренные таким образом, идеально подойдут для приготовления салатов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Забавные кухонные приспособления, которые помогут хозяйке быстрее справляться с ежедневными хлопотам

И не забудьте:
Забавные кухонные приспособления, которые помогут хозяйке быстрее справляться с ежедневными хлопотамПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх