Как наполнить дом ароматами без лишних трат и усилий

Наполнить дом приятным ароматом гораздо проще, чем кажется. По крайней мере, все необходимое имеется практически на каждой кухне. Корки лимона, сухая гвоздика, томатный сок — эти продукты способны создать в доме атмосферу шикарного 5-звездочного отеля.

Мы вспомнили, какие еще средства пора достать с полок, чтобы в помещении поселились благоухающие запахи.



Корица и гвоздика создадут пряный аромат

Уксус устранит неприятный запах

Лимон освежит помещение

Томатный сок избавит от запаха пластиковую посуду

Сухой шампунь освежит обувь

Свеча в кофейных зернах усилит их аромат

Соль избавит от неприятного запаха губки, вазы и обувь

Спреи ароматизируют помещение и освежат текстиль

Лаванда подарит дому приятный запах и порадует глаз

Активированный уголь впитает неприятные запахи

Ватные диски могут источать любимый аромат во всей квартире

Квартиру можно легко наполнить ароматом свежей выпечки. Высыпьте на противень 1 ч. л. молотой корицы и столько же гвоздики. Оставьте в духовке при температуре 90 °С на полчаса, дверцу держите приоткрытой. По дому распространится прекрасный пряный аромат.Уксус — недорогое, безопасное и эффективное средство для устранения неприятного запаха. Холодильник и морозильную камеру можно избавить от запаха, очистив их изнутри раствором из равных частей столового уксуса и воды, а затем вытерев насухо.Лимоном можно легко освежить воздух в помещении. Просто разрежьте его пополам и оставьте кусочки в разных частях квартиры. Или добавьте несколько лимонных и апельсиновых долек или корок в чашку с водой, затем дайте настояться в течение нескольких часов.Воздух быстро станет более свежим.Когда моющее средство оказывается не в силах избавиться от запаха еды в пластиковых контейнерах, на помощь придет томатный сок. Просто протрите им посуду и наслаждайтесь свежестью.Если у туфель или кроссовок появился неприятный запах, распылите сухой шампунь на стельки и оставьте на ночь. Утром излишки пота будут ликвидированы.Если вам хочется, чтобы в доме пахло как в любимой кофейне, попробуйте такой трюк: возьмите стеклянную или керамическую емкость, наполните ее кофейными зернами, поместите в центре чашки свечу и зажгите ее. Кофейный аромат быстро заполнит помещение. Со временем зерна выдыхаются, поэтому не забывайте менять их раз в несколько недель.Бытовые губки можно освежить, замочив их в холодной соленой воде на 10 минут. А стеклянные вазы можно очистить и избавить от неприятного запаха, засыпав 2–3 ложки соли внутрь, а затем протерев влажной щеткой.Солью можно освежить и кроссовки. Нужно посыпать ею обувь и оставить на 24 часа. За это время соль впитает запах — после кроссовки нужно просто потрясти.С помощью небольшого количества воды, медицинского спирта и эфирных масел можно легко сделать комнатный спрей своими руками. Он наполнит помещение великолепным ароматом, а также поможет нейтрализовать запахи на диванах и коврах.Сушеная лаванда прекрасно смотрится в вазах, а ее приглушенно-фиолетовые бутоны сохраняют свой цветочный аромат даже после сушки. Просто не забывайте время от времени менять букеты для максимальной силы аромата или добавляйте несколько капель эфирного масла лаванды, чтобы усилить запах.Активированный уголь может поглощать запахи на кухне. Наполните им маленький мешок с дырочками и повесьте его у окна. Или насыпьте уголь в небольшие миски и поставьте их рядом с источниками неприятного запаха.Просто возьмите несколько ватных дисков или шариков и окуните их в духи, одеколон или любимое ароматическое масло. Затем разнесите их по разным уголкам квартиры: на полку с бельем, за подушку дивана, в мешок для пылесоса. Приятный запах будет сопровождать вас повсюду.Сделайте ароматический диффузор самиЕсли вам не нравятся запахи ароматизаторов с бамбуковыми палочками, которые предлагают в магазинах, вы можете создать собственный. Возьмите небольшую стеклянную емкость, наполните ее детским маслом без запаха и добавьте 1 ч. л. вашего любимого эфирного масла. Быстро перемешайте и вставьте в емкость несколько ротанговых палочек. Аромат будет усиливаться, если время от времени их переворачивать.