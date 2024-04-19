Как вырастить капусту прямо в бутылках

Только взгляните, как один дачник выращивает капусту! Никакой грязи, больной спины и занятого места в огороде. Всё очень компактно и практично! Интересный эксперимент с положительным результатом. Необычный подход к огородным делам!







Подвесная конструкция

Большие пластиковые бутылки (не менее 5 л) разрежьте пополам. Сделайте отверстия на дне и сбоку. Проденьте верёвки, подвесьте. Так они будут занимать минимум места.Наполните бутылки питательным, рыхлым грунтом с перегноем и удобрениями. Высадите рассаду капусты.Поливайте капусту время от времени. При достаточном количестве солнца она будет стремительно расти.А если хватит питания в земле, то получится неплохой урожай! Можно собрать сразу много капусты с небольшого участка.Это очень интересный эксперимент, который можно провести хотя бы с несколькими кочанами капусты! Не бойтесь пробовать и открывать что-то новое.