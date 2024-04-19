С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Про смывание витаминов полная хрень😁Бытовые хитрости,...
  • Александр
    Бред " сивой кобылы"Из-за чего рухнул...
  • Алексей
    Если у Вас острый пульпит,ничего уже не поможет.Бегом к стоматологу!Есть быстрый спос...

Как вырастить капусту прямо в бутылках

Только взгляните, как один дачник выращивает капусту! Никакой грязи, больной спины и занятого места в огороде. Всё очень компактно и практично! Интересный эксперимент с положительным результатом. Необычный подход к огородным делам!


Подвесная конструкция



Большие пластиковые бутылки (не менее 5 л) разрежьте пополам. Сделайте отверстия на дне и сбоку. Проденьте верёвки, подвесьте. Так они будут занимать минимум места.



Наполните бутылки питательным, рыхлым грунтом с перегноем и удобрениями. Высадите рассаду капусты.



Поливайте капусту время от времени. При достаточном количестве солнца она будет стремительно расти.



А если хватит питания в земле, то получится неплохой урожай! Можно собрать сразу много капусты с небольшого участка.



Это очень интересный эксперимент, который можно провести хотя бы с несколькими кочанами капусты! Не бойтесь пробовать и открывать что-то новое.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
выращиваниеКапуста

Картина дня

наверх