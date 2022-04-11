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Нежнее нежного: Аппетитный низкокалорийный творожный зефир, который легко сделать в домашних условия


Творожный зефир в домашний условиях.

Творожный зефир в домашний условиях.

 

Пожалуй, довольно трудно отыскать того, кому бы не нравился зефир. А старшее поколение еще и протяжно вздохнет: «Вот раньше был зефир, а сегодня химия сплошная». Отчасти они правы. Сегодня мы хотим поделиться рецептом нежнейшего творожного зефира, который легко приготовить в домашних условиях. А еще он низкокалорийный, что обязательно понравится сладкоежкам, вынужденным считать калории.

Как приготовить творожный зефир дома.

Как приготовить творожный зефир дома.

Для творожного зефира необходимо:

• Творог 9% — 400 г
• желатин — 15 г
• молоко 3,2% — 120 мл
• сахарная пудра — 50 г
В творог с сахарной пудрой нужно влить желатин, набухший в молоке.

В творог с сахарной пудрой нужно влить желатин, набухший в молоке.

 

Сначала нужно залить желатин молоком и оставить набухать минут на 10. Творог взбить с сахарной пудрой в блендере до однородной массы. Добавить набухший желатин и взбить еще раз.

Массу необходимо перелить в форму и на 2 часа в холодильник. И десерт готов!
Аппетитный творожный зефир.

Аппетитный творожный зефир.

 

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Нежнее нежного: Аппетитный низкокалорийный творожный зефир, который легко сделать в домашних условия

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Нежнее нежного: Аппетитный низкокалорийный творожный зефир, который легко сделать в домашних условияПодписаться на мой Instagram
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