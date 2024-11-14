Важные советы по уборке снега

Совсем скоро настанет сезон снегопадов. А в некоторых регионах — уже настал. Что же делать, если снега выпало слишком много? Как не провести за уборкой снега весь день? Что делать, чтобы облегчить себе эту борьбу со стихией? В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как легко и просто можно очистить территорию от снега.

1. Перетаскиваем сразу много снега!

2. Подготавливаем дорожки заранее!

3. Заменяем обычную лопату!

4. Расчищаем узкие дорожки правильно!

Уверены, наши советы пригодятся вам уже совсем скоро.Брезент поможет перенести много снега за раз!Согласитесь, очищать территорию небольшими участками — слишком утомительно. К тому же, затратно по времени. Гораздо удобнее сразу расчистить большое пространство. И мы точно знаем, как это можно сделать быстро.Вам понадобится плёнка или брезент, скотч, ножницы и садовая лопата. Для начала, расчистите небольшую территорию. Расстелите на ней плёнку и с помощью скотча сделайте ручки. Лучше с двух сторон. После чего с помощью лопаты очищайте территорию, скидывая снег на пленку. По завершению уборки, просто перетащите пленку за территорию участка. Таким образом, вы сможете за один подход, избавиться от всего снега на территории.Соль поможет сберечь дорожки от завалов!Если вы точно знаете, что снегопад пройдет в ближайшее время, то у нас есть для вас одна проверенная годами хитрость. Как говорится, лучше предупредить беду, чем справляться с последствиями. В случае со снегопадом, это так же актуально.Вам потребуется крупная соль, толстые веревки и брезент. Посыпьте всю дорожку солью. После чего разместите поперек нее веревки, а сверху накройте все брезентом. Именно соль не позволит веревкам и брезенту примерзнуть к дорожке. После снегопада, вы легко сможете собрать брезент со снегом и вынести его за территорию участка.Скрепер поможет быстро убрать снег!Обильные снегопады заставляют нас идти на крайние меры. Если для вашего региона, такие погодные условия характерны, стоит подумать о специальном инвентаре.Лучше всего будет заменить садовую лопату на скрепер. С его помощью снег собирается гораздо проще и быстрее. Это становится возможным за счет рукоятки и специального ковша. Попробуйте сами и вы надолго забудете об обычной лопате.Лопаты для снега гораздо удобнее обычных садовых!В случае, когда после сильного снегопада необходимо быстро расчистить узкую дорожку, поможет специальная лопата для снега. На самом деле они есть в различных размерах. Но для быстрой очистки дорожки, лучше всего выбирать модель в 40 сантиметров шириной.