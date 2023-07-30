Секрет обильного плодоношения огурцов

Правильно подобрав компоненты для приготовления натуральных удобрений, можно дать растениям на огороде все необходимые питательные вещества, повысить их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и защитить их от болезней и вредителей.

Добиться отличных результатов можно, если подкормить огурцы простым удобрением, состоящим всего из двух ингредиентов.







В верхней части яйца сделайте небольшое отверстие и отделите белок. Заполните свободное пространство в скорлупе гвоздикой и хорошо потрясите яйцо.







Положите яйцо, наполненное гвоздикой, в блендер, залейте 2 л воды и хорошо взбейте.







Процедите полученный раствор и доведите его до объема 3 л.







Для полива огурцов под корень 2 стакана концентрированного раствора разведите в 10 л воды. Поливать огурцы следует 1 раз в 2 недели из расчета 300 мл средства на один кустик.

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