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Секрет обильного плодоношения огурцов

Правильно подобрав компоненты для приготовления натуральных удобрений, можно дать растениям на огороде все необходимые питательные вещества, повысить их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и защитить их от болезней и вредителей.
Добиться отличных результатов можно, если подкормить огурцы простым удобрением, состоящим всего из двух ингредиентов.

Секрет обильного плодоношения огурцов

В верхней части яйца сделайте небольшое отверстие и отделите белок. Заполните свободное пространство в скорлупе гвоздикой и хорошо потрясите яйцо.

Секрет обильного плодоношения огурцов

Положите яйцо, наполненное гвоздикой, в блендер, залейте 2 л воды и хорошо взбейте.

Секрет обильного плодоношения огурцов

Процедите полученный раствор и доведите его до объема 3 л.

Секрет обильного плодоношения огурцов

Для полива огурцов под корень 2 стакана концентрированного раствора разведите в 10 л воды. Поливать огурцы следует 1 раз в 2 недели из расчета 300 мл средства на один кустик.
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