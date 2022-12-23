Пиво, навоз и серная кислота или жуткие истории о людях, которые пожалели о том, что им было суждено

Для начала немного печальной статистики. Утопление традиционно считается третей самой распространенной причиной смерти от несчастных случаев во всем мире. Неприятно? Неприятно. Вот только первое, что приходит на ум при мысли о каком-нибудь несчастном утонувшем бедолаге, это холодная вода, медленно и неумолимо заполняющая легкие.







Так вот, хорошие новости для всех, кто страдает гидрофобией: как показывает печальный опыт, вода – это далеко не единственная жидкая субстанция, в которой человек может утонуть.







Итак, сегодня мы решили немного проверить на прочность нервы наших читателей и подготовили для вас парочку историй о людях, которые очень пожалели о том, что им суждено было, если не быть повешенным, как в известной поговорке, то хотя бы не просто утонуть в обычной прозрачной воде.



Пивка заказывали?

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