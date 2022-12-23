Пиво, навоз и серная кислота или жуткие истории о людях, которые пожалели о том, что им было суждено

Для начала немного печальной статистики. Утопление традиционно считается третей самой распространенной причиной смерти от несчастных случаев во всем мире. Неприятно? Неприятно. Вот только первое, что приходит на ум при мысли о каком-нибудь несчастном утонувшем бедолаге, это холодная вода, медленно и неумолимо заполняющая легкие.
Так вот, хорошие новости для всех, кто страдает гидрофобией: как показывает печальный опыт, вода – это далеко не единственная жидкая субстанция, в которой человек может утонуть.
Итак, сегодня мы решили немного проверить на прочность нервы наших читателей и подготовили для вас парочку историй о людях, которые очень пожалели о том, что им суждено было, если не быть повешенным, как в известной поговорке, то хотя бы не просто утонуть в обычной прозрачной воде.
Пивка заказывали?
В общем, тот факт, что алкоголь не слишком полезен для здоровья, сегодня, пожалуй, известен каждому школьнику, но от бутылочки светлого пива в пятницу вечером после работы еще никто в мире не умирал, верно? А как насчет гигантской пивной волны 4.5 метров в высоту, которая несколько веков назад захлестнула собой целый город и унесла жизни больше полдюжины человек?
В начале девятнадцатого века на одной из лондонских пивоварен произошла авария. Железное кольцо, которое должно было удерживать громадный семиметровый деревянный ферментационный бак, не выдержало и треснуло, в результате чего вся конструкция развалилась. Мощная волна снесла еще несколько соседних контейнеров, и в результате на улицы Лондона изверглось более миллиона литров светлого пива.
Поскольку пивоварня находилась в густонаселенном промышленном районе, пивному цунами не потребовалось много времени, чтобы открыть счет погибших. В общей сложности, недоваренным пивом захлебнулось восемь добрых лондонцев, включая четырех скорбящих родственников, собравшихся на похороны скончавшегося накануне младенца.
«Ударим по бездорожью»
Каждый, кому хоть раз в жизни приходилось бывать где-нибудь в сельской глубинке, вряд ли когда-нибудь забудет «аппетитные ароматы» такого, несомненно, крайне важного и полезного сельскохозяйственного удобрения, как свежий пахучий навозец. А теперь представьте, какого было одному бедному фермеру из Айдахо, который расстался с жизнью, в прямом смысле слова утонув в г…, простите, в продуктах жизнедеятельности.
В феврале 2016 года ничего не подозревающий мужчина, работавший водителем на крупной молочной ферме, как обычно заступил на смену и запрыгнул за руль грузовика с кормом, который нужно було доставить на противоположный конец комплекса. Вот только до места назначения наш бедолага так и не доехал.
Впоследствии, прибывшая на место полиция установила, что парень не справился с управлением и, пробив ограждение, вылетел в огромное хранилище жидкого навоза. Бедному фермеру удалось выбраться из тонущей машины и проплыть целых 64 метра до тех пор, пока смердящая жижа, состоящая из мочи и экскрементов животных, не накрыла его с головой.
«Во все тяжкие…»
Ладно, дорогие друзья, готовьтесь, потому что на фоне того, о чем мы расскажем сейчас, даже бассейн с навозом и пятиметровая волна пива покажутся самой мирной и безболезненной смертью на свете. Да-да, те, кто смотрел «Во все тяжкие», наверное, уже догадались, что речь сейчас пойдет именно о ванне с кислотой.
Беда случилась в 2007 году в Калифорнии, когда 18-летний паренек, работавший на местном заводе электроники, перестал отвечать на звонки и не вернулся домой после поздней смены. Обеспокоенный отец бедолаги в два часа ночи отправился на завод в поисках сына только для того, чтобы обнаружить обезображенное тело паренька в огромной промышленной ванне с серной кислотой.
Официальное расследование постановило, что причиной смерти стал несчастный случай и неосторожность самого парня. Горе-работник нарушил ТБ, когда погружал в кислоту печатные платы, надышался токсичными испарениями, потерял сознание и обеспечил себе одну из самых жутких смертей, до которой когда-либо додумывались сценаристы современных фильмов ужасов.
«Посадил дед репку…»
Ну и напоследок, детки, мы расскажем вам еще одну сказку о том, как важно соблюдать технику безопасности на рабочем месте. Сказка будет как про репку, только про кетчуп. Так вот, была давным-давно, в июле 2010 года, на фабрике пищевых продуктов в Индии одна барышня, которая подумала и решила, что полезть на крышу 6-метрового ферментационного бака без страховки будет крайне веселой и интересной идеей.
Само собой разумеется, барышня поскользнулась и упала прямо в жидкую массу из передавленных томатов, и тут бы и сказочке конец, если бы не одно «но». На помощь своей коллеге тут же бросились еще семеро сотрудников цеха. Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, быстро извлекли пострадавших на поверхность, однако, довести до больницы удалось только двоих человек в крайне тяжелом состоянии, а все остальные скончались на месте от удушья и полученных травм.
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