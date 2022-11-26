Уникальный трюк с крышкой от кастрюли

В процессе готовки часто возникает необходимость добавить в кастрюлю те или иные ингредиенты. При этом крышку приходится снять и отложить в сторону или, как вариант, просто держать в руке.

А это не всегда удобно. Оказывается, существует и другое предельно простое решение. Узнав о нем, вы точно впредь будете делать именно так.







Куда бы вы не подложили горячую крышку, она оставит след. После по-любому придется тратить время на уборку. Класть крышку ручкой вниз тоже не выход, это, как минимум, не совсем удобно. При этом решение находится на поверхности.







Все до гениального просто. В большинстве случаев крышку можно разместить на ручке. Благодаря бортику она отлично держится и не требует дополнительной фиксации.







Более наглядно об этом в видео ниже:



