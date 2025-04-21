Чем посёлок отличается от села и деревни

В речи современного человека слова «поселок», «село» и «деревня» часто употребляются как синонимы. Словно эти населенные пункт не имеют никаких различий. А ведь на самом деле они есть! Эти поселения различаются несколькими существенными факторами...







Во времена царской России различия между поселкам, селом и деревней были принципиальные.

1. Как определить, что вы находитесь в селе

2. Какие признаки показывают, что населенный пункт — деревня

3. Как понять, что населенный пункт поселок

4. Населенные пункты, которые потеряли свою актуальность

Жители могли по одной только местности определить, в какой населенный пункт они приехали. Со временем эти важные различия перестали соблюдать, но все же некоторые сохранились до наших дней.Села имеют большую жилую территорию в отличие от деревниВо времена древних славян селом называли селение, которое окружено плодородными полями. В наши дни села можно встретить на территории Российской Федерации, в Казахстане, Белоруссии, Румынии, Болгарии и даже в Израиле.До Октябрьской революции такие поселения официально являлись административным центром, в котором было развито земледелие, скотоводство и другие виды хозяйственных работ. Также в селе обязательно должна была быть церковь и начальные школы при церковных приходах.В селе есть церковь и школаА вот самыми главными достопримечательностями села считались мельница, почта, кузница, комбинат, рынки, библиотека и промышленные организации, которые обеспечивали продовольствием не только само село, но населенные пункты, расположенные по соседству.В наши во многих селах сохранилась привычная для селян жизнь. Они занимаются разведением домашних животных, выращивают натуральные овощи, трудятся в сельском предприятии, к примеру, по изготовлению колбасной или молочной продукции. Правда, сейчас встречаются села без их главных отличий. В некоторых современных селах нет церквей, мельниц, кузниц и других организаций, которые потеряли свою неактуальность.Мельница — одно из главных украшений селаСуществует теория, что населенный пункт можно определить по окончанию его названия. Так вот все села оканчиваются на букву «о»: Петрово, Котово, Темкино. Однако это заблуждение. В России есть много сел, которые имеют совершенно иное окончание: Знаменка, Веселое, Максимовка или Зеленая Роща.Подытожим! Если в населенном пункте есть церковь, школа, почтовое отделение и промышленные предприятия, то это село.Деревня — самое маленькое поселениеЕсли вдумчиво произвести слово «деревня», то можно заметить сходство со словом «дерево». Но на самом деле эти два слова не являются однокоренными. В этимологическом словаре русского языка Макс Фасмера, который был составлен с 1938 по 1950 года, «дерево» происходит от литовского слова «дерва», что означает «сосна». А вот «деревня» переводится как «пашня», и обозначает территорию, которая очищена от высоких деревьев.В деревне может быть лишь несколько домов и одна улицаЕсть и другое обозначение слова «деревня». Древние славяне использовали этот термин для обозначения обычного двора. Также считалось, что этот населенный пункт является самым маленьким. В нем могла быть всего одна улица, на которой располагалось несколько жилых домов. В деревне, как правило, не было ни магазинов, ни школы, ни мельницы, ни церкви. Жители занимались исключительно подсобным хозяйством. Они разводили домашних животных, птиц и выращивали сельскохозяйственные культуры. А если нужно было заработать денег, то отправлялись в близлежащие села или города.В деревне нет церкви и школыПро названия деревень существует аналогичная теория, как и про названия сел. Считается, что если населенный пункт оканчивается на букву «а», то это деревня: Березовка, Кижма, или Капустинка. Но это не так! На территории Российской Федерации есть много деревень с самыми разными окончаниями: Вятское, Дубня, Тесы или Поддубново.Подытожим! Если в населенном пункте есть 1-2 улицы, небольшое количество домов, но нет промышленных организаций, школы и церкви, то это деревня.Поселок всегда расположен рядом с городомНеподалеку от российского города всегда расположены населенные пункты. Причем, практически в каждый из них ходит маршрутный автобус. Обычно в таком места находится конечная остановка. Именно такие поселения называются поселками. Во времена царской России их строили на территории, где возникали заводы или фабрики. Исторически так сложилось, что рядом с поселками всегда располагалась железная дорога.Рядом с поселком есть железная дорога со станциямиВ поселках всегда должна была быть больница или фельдшерско-акушерский пункт, школа, почта, продовольственные магазины, Дом культуры, но самое главное — заводы, фабрики или иные предприятия. Именно поэтому большая часть населения были простые рабочие, которые трудились на этих предприятиях. В наши дни некоторые поселки стали частью городов. У них осталось их прежние названия, но они стали относиться к городским районам. Причем, такие поселки можно встретить не только на окраине, но и внутри — теперь их называют коттеджными.В поселках есть практически все необходимые организацииПодытожим! Если населенный пункт очень похож на село, но расположен на окраине или недалеко от города, а также в нем есть промышленные организации и другие объекты, обслуживающие население, то это поселок.В России некоторые поселения стали неактуальнымиДо октябрьской революции в России существовали еще и другие названия населенных пунктов. Однако в ходе урбанизации часть таких поселений стали просто неактуальны.Выселки — это селение крестьян, у которых во владении были свои земли, и они решили отделиться от определенного села.В выселках проживали люди, занимающиеся сельским хозяйством на собственных земляхПочинок — это территория, на которой раньше не проживали. В починке мог находится один двор и этого было достаточно для его официального признания.Заимка — так в Сибири и на Алтае называли небольшие поселения, на которых проживали сезонно. К примеру, охотники или земледельцы.Заимка — это поселение для сезонного делаПогост — это село для служителей церкви, которое расположено неподалеку от кладбища. Со временем так стали называть само место погребения.Слобода — это небольшой поселок рядом с городом, в котором жили свободные торговцы. Но их труд не был связан с земледелием.Околоток — этот пункт был похож на выселок, но у жителей имели оружие и могли противостоять мошенникам.