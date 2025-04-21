Чем посёлок отличается от села и деревни

В речи современного человека слова «поселок», «село» и «деревня» часто употребляются как синонимы. Словно эти населенные пункт не имеют никаких различий. А ведь на самом деле они есть! Эти поселения различаются несколькими существенными факторами...
Во времена царской России различия между поселкам, селом и деревней были принципиальные.
1. Как определить, что вы находитесь в селе
Села имеют большую жилую территорию в отличие от деревни
Во времена древних славян селом называли селение, которое окружено плодородными полями. В наши дни села можно встретить на территории Российской Федерации, в Казахстане, Белоруссии, Румынии, Болгарии и даже в Израиле.
До Октябрьской революции такие поселения официально являлись административным центром, в котором было развито земледелие, скотоводство и другие виды хозяйственных работ. Также в селе обязательно должна была быть церковь и начальные школы при церковных приходах.
В селе есть церковь и школа
А вот самыми главными достопримечательностями села считались мельница, почта, кузница, комбинат, рынки, библиотека и промышленные организации, которые обеспечивали продовольствием не только само село, но населенные пункты, расположенные по соседству.
В наши во многих селах сохранилась привычная для селян жизнь. Они занимаются разведением домашних животных, выращивают натуральные овощи, трудятся в сельском предприятии, к примеру, по изготовлению колбасной или молочной продукции. Правда, сейчас встречаются села без их главных отличий. В некоторых современных селах нет церквей, мельниц, кузниц и других организаций, которые потеряли свою неактуальность.
Мельница — одно из главных украшений села
Существует теория, что населенный пункт можно определить по окончанию его названия. Так вот все села оканчиваются на букву «о»: Петрово, Котово, Темкино. Однако это заблуждение. В России есть много сел, которые имеют совершенно иное окончание: Знаменка, Веселое, Максимовка или Зеленая Роща.
Подытожим! Если в населенном пункте есть церковь, школа, почтовое отделение и промышленные предприятия, то это село.
2. Какие признаки показывают, что населенный пункт — деревня
Деревня — самое маленькое поселение
Если вдумчиво произвести слово «деревня», то можно заметить сходство со словом «дерево». Но на самом деле эти два слова не являются однокоренными. В этимологическом словаре русского языка Макс Фасмера, который был составлен с 1938 по 1950 года, «дерево» происходит от литовского слова «дерва», что означает «сосна». А вот «деревня» переводится как «пашня», и обозначает территорию, которая очищена от высоких деревьев.
В деревне может быть лишь несколько домов и одна улица
Есть и другое обозначение слова «деревня». Древние славяне использовали этот термин для обозначения обычного двора. Также считалось, что этот населенный пункт является самым маленьким. В нем могла быть всего одна улица, на которой располагалось несколько жилых домов. В деревне, как правило, не было ни магазинов, ни школы, ни мельницы, ни церкви. Жители занимались исключительно подсобным хозяйством. Они разводили домашних животных, птиц и выращивали сельскохозяйственные культуры. А если нужно было заработать денег, то отправлялись в близлежащие села или города.
В деревне нет церкви и школы
Про названия деревень существует аналогичная теория, как и про названия сел. Считается, что если населенный пункт оканчивается на букву «а», то это деревня: Березовка, Кижма, или Капустинка. Но это не так! На территории Российской Федерации есть много деревень с самыми разными окончаниями: Вятское, Дубня, Тесы или Поддубново.
Подытожим! Если в населенном пункте есть 1-2 улицы, небольшое количество домов, но нет промышленных организаций, школы и церкви, то это деревня.
3. Как понять, что населенный пункт поселок
Поселок всегда расположен рядом с городом
Неподалеку от российского города всегда расположены населенные пункты. Причем, практически в каждый из них ходит маршрутный автобус. Обычно в таком места находится конечная остановка. Именно такие поселения называются поселками. Во времена царской России их строили на территории, где возникали заводы или фабрики. Исторически так сложилось, что рядом с поселками всегда располагалась железная дорога.
Рядом с поселком есть железная дорога со станциями
В поселках всегда должна была быть больница или фельдшерско-акушерский пункт, школа, почта, продовольственные магазины, Дом культуры, но самое главное — заводы, фабрики или иные предприятия. Именно поэтому большая часть населения были простые рабочие, которые трудились на этих предприятиях. В наши дни некоторые поселки стали частью городов. У них осталось их прежние названия, но они стали относиться к городским районам. Причем, такие поселки можно встретить не только на окраине, но и внутри — теперь их называют коттеджными.
В поселках есть практически все необходимые организации
Подытожим! Если населенный пункт очень похож на село, но расположен на окраине или недалеко от города, а также в нем есть промышленные организации и другие объекты, обслуживающие население, то это поселок.
4. Населенные пункты, которые потеряли свою актуальность
В России некоторые поселения стали неактуальными
До октябрьской революции в России существовали еще и другие названия населенных пунктов. Однако в ходе урбанизации часть таких поселений стали просто неактуальны.
Выселки — это селение крестьян, у которых во владении были свои земли, и они решили отделиться от определенного села.
В выселках проживали люди, занимающиеся сельским хозяйством на собственных землях
Починок — это территория, на которой раньше не проживали. В починке мог находится один двор и этого было достаточно для его официального признания.
Заимка — так в Сибири и на Алтае называли небольшие поселения, на которых проживали сезонно. К примеру, охотники или земледельцы.
Заимка — это поселение для сезонного дела
Погост — это село для служителей церкви, которое расположено неподалеку от кладбища. Со временем так стали называть само место погребения.
Слобода — это небольшой поселок рядом с городом, в котором жили свободные торговцы. Но их труд не был связан с земледелием.
Околоток — этот пункт был похож на выселок, но у жителей имели оружие и могли противостоять мошенникам.
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