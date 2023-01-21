10 занимательных фактов для «почемучек», которые хотят всё знать

1. Почему мы не помним наше детство и то, как мы родились?
Это происходит из-за отсутствия возможности связать события со словами, так как мы еще не умеем говорить, и не знаем слов, которыми можно описать какое-либо событие. Связь между сознанием и речью гораздо прочнее, чем мы думаем.
2. Почему у мужчин есть соски?
Соски формируются еще на внутриутробной стадии. Между 10 и 15 неделями развития плода мужской и женский эмбрионы совершенно одинаковы. После происходит всплеск гормонов, после чего начинается формирование половых признаков. Соски появляются у зародышей обоих полов до этого гормонального взрыва. Таким образом, наличие сосков у мужчин объясняется биологическими процессами эмбрионального развития плода.
3. Почему люди часто не узнают собственный голос в записи?
Так как звук в разных средах передается по-разному, когда мы говорим, внутреннее ухо «ловит» не только те вибрации, что поступают снаружи через слуховой проход, но и те, что идут от голосовых связок напрямик через голову (и содержащуюся в ней жидкость). Поэтому звук нашего голоса для нас самих по умолчанию искажён.
4. Почему троечники нередко преуспевают больше, чем отличники?
Троечники куда менее сильно переживают свои неудачи. Кроме того, им приходится по несколько раз переделывать работу и выдерживать критику со стороны учителей и родителей.
Отличники склонны к перфекционизму. Они привыкли, что их все хвалят, обращают на них внимание, ставят в пример и т. п. А когда начинается взрослая жизнь, выясняется, что им не хватает уверенности в себе в ситуациях, когда всем на тебя плевать.
5. Почему крапива жжётся?
При прикосновении к коже крапива вызывает такое сильное ощущение дискомфорта потому, что это растение выделяет смесь аж из трёх ядовитых химических веществ, когда нежные волоски на ее листочках контактируют с нашей кожей.
6. Почему возникает эффект дежавю?
Эффект дежавю вызван предварительной бессознательной обработкой информации смоделированной мозгом, к примеру, во сне. В тех случаях, когда человек встречает в реальности ситуацию, воспринятую на бессознательном уровне как схожую с прежде смоделированной, возникает эффект дежавю.
7. Испытывает ли человек боль, когда ему отрубают голову?
Ответ: да, испытывает. В результате медицинского исследования 1983 года был сделан вывод, что независимо от того, насколько быстро проводится казнь, при потере человеком головы неизбежны несколько секунд боли. Даже при использовании гильотины, которая считается одним из самых «гуманных» средств обезглавливания, нельзя избежать сильной боли, которая будет продолжаться не менее 2–3 секунд.
8. Почему нельзя фотографировать спящих людей?
В XIX веке в Европе существовала традиция фотографировать умерших людей так, будто они просто спали. Усопшего одевали в нарядную одежду, усаживали на кресло и делали фото на память. То, что сейчас вызывает по меньшей мере недоумение, в то время считалось привычным делом.
Отсюда и происхождение суеверия — в виде спящих людей на фото запечатлевались покойники, поэтому, дабы не ассоциировать спящего с умершим, его не следует фотографировать.
9. Почему так трудно выиграть у автомата с игрушками?
Потому что «лапа» манипулятора запрограммирована так, чтобы лишь иногда сжимать игрушки в полную силу. Владелец может установить, с какой вероятностью лапа сжимает игрушку достаточно сильно, а когда только чуть прихватывает ее. В автомате также есть параметр «сброса» — владелец может установить, как часто «лапа» будет ронять уже схваченную игрушку.
10. Почему мы иногда смеёмся в неуместной ситуации?
Когда мы смеёмся в неуместной обстановке, например, на похоронах, это не значит, что мы бессердечные и не уважаем окружающих. Это признак того, что наше тело под влиянием огромного стресса использует смех для снятия напряжённости.
А хихиканье, которое мы издаём, когда кто-то падает или как-то иначе причиняет себе боль, является эволюционной функцией, которая даёт племени знать, что для тревоги нет серьёзных оснований.
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