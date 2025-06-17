Добавка Е621: для чего в СССР использовали глутамат натрия

Зачем в СССР добавляли глутамат натрия в продукты/ фото: naukatv.ru , ratimir.ru

1. Что такое глутамат натрия или пищевая добавка Е621

Глутамат натрия похож на поваренную соль или тростниковый сахар/ фото: Pinterest.com

2. Когда в СССР стали использовать эту добавку

Впервые на добавку обратили внимание в начале 70-х годов/ фото: rg.ru

3. Пищевая добавка попала в советский ГОСТ

Е621 помогала скрыть некачественный мясной фарш/ фото: ecookie.ru

4. В какие продукты добавляли глутамат натрия в СССР

По ГОСТу добавку можно было добавлять в мясную продукцию/ фото: stihi.ru

5. «Докторская» колбаса с добавкой

В 80-х годах были внесены изменения в рецепт колбасы/ фото: toshisushi.ru

6. Пищевую добавку стали выписывать как витамины

Академик Покровский был защитником Е621/ фото: toshisushi.ru