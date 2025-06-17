Добавка Е621: для чего в СССР использовали глутамат натрия

Зачем в СССР добавляли глутамат натрия в продукты/ фото: naukatv.ru , ratimir.ru
Большинство россиян привыкли думать, что химические добавки и усилители вкуса пришли к нам с Запада в 90-х годах. Но это не так! В Советском Союзе тоже использовали пищевые добавки химического происхождения, которые помогали улучшить вкус продуктов.
1. Что такое глутамат натрия или пищевая добавка Е621
Глутамат натрия похож на поваренную соль или тростниковый сахар/ фото: Pinterest.com
Глутамат натрия — это классическая пищевая добавка, которая еще называется как глютаминат натрия или Е621. Она выглядит как белый порошок — он похож и сахар, и на поваренную соль. Добавка растворяется в воде без осадка и становится совсем не заметной. А используют ее в качестве усилителя вкуса мясных продуктов. Для сладкого или соленого такая "приправа" не подходит. Создают пищевую добавку искусственным путем из глутаминовой кислоты.
2. Когда в СССР стали использовать эту добавку
Впервые на добавку обратили внимание в начале 70-х годов/ фото: rg.ru
В Советском Союзе усилитель вкуса мясных продуктов использовали на промышленном производстве. Правда, о технологии изготовления и составе изделий было не принято говорить в обществе. Впервые добавку стали добавляли в заводскую продукцию в начале 70-х годов. Новая рецептура мясной продукции с усилителем вкуса была подсмотрена в Югославии, оттуда же глутамат натрия и был привезен в страну. Если посмотреть советский государственный стандарт тех лет, то можно обнаружить, что добавка не указана в составе.
3. Пищевая добавка попала в советский ГОСТ
Е621 помогала скрыть некачественный мясной фарш/ фото: ecookie.ru
Пищевой усилитель вкуса стали добавлять из-за снижения качества мясной продукции в дефицитные времена. Свинину, говядину и курятину для приготовления колбас, сарделек и пельменей могли использовать низшего качества и уже с душком. Также в эти года практиковали употребление мясо буйволов, которым заменяли дорогую говядину. Е621 давала насыщенный вкус и приятный цвет фаршу. Конечно, сотрудникам пищевых комбинатов нельзя было распространять информацию о том, что в мясо добавляется химический ингредиент. И граждане считали, что едят самые натуральные продукты. Спустя 3-4 года пищевую добавку признали не опасной для здоровья и внести в ГОСТ, который записан как 1848780. Теперь работники пищевой промышленности могли официально использовать «секретный» ингредиент. Его начали указывать на этикетке. Обычно найти в составе «ешку» можно было на колбасных изделиях и консервах.
4. В какие продукты добавляли глутамат натрия в СССР
По ГОСТу добавку можно было добавлять в мясную продукцию/ фото: stihi.ru
Советские люди отнеслись спокойно к новому ингредиенту в составе продуктов, ведь если указан ГОСТ, значит, он не навредит здоровью. Чаще всего усилитель добавляли в колбасные изделия. А с начала 80-х годов Е621 стали добавлять даже в легендарную «Докторскую» колбасу. Изменение рецепта Анастаса Микояна было вызвано все тем же массовым дефицитом продуктов в стране. Покупать два вида мяса (свинину и говядину) для приготовления колбасного фарша стало не выгодно предприятиям. А вот добавить разрешенную добавку — удачное решение, чтобы накормить народ. Попадая в организм она являлась неким сигналом о том, что поступил белок — приятная для пищеварительной системы еда. Добавка стала привычной, но все же некоторые граждане заметили изменение вкуса любимых колбас...
5. «Докторская» колбаса с добавкой
В 80-х годах были внесены изменения в рецепт колбасы/ фото: toshisushi.ru
Для советских людей «Докторская» колбаса была не просто мясным изделием, а настоящим лечебным питанием. Они знали ее вкус, запах и цвет, поскольку рецепт Микояна не менялся много лет. Но как только добавка попала в состав, то вкусовые качества продукта стали отличаться. Граждане сразу же стали связывать это с появлением на этикетке непонятного ингредиента. В стране стали ходить разговоры, что «Докторская» раньше была вкуснее. Но спустя время забылся вкус настоящей колбасы и даже самые внимательные люди перестали обращать внимание на составляющие компоненты.
6. Пищевую добавку стали выписывать как витамины
Академик Покровский был защитником Е621/ фото: toshisushi.ru
Советский биохимик и академик АМН Алексей Покровский уверял, что глутамат натрия не причиняет вреда здоровью. Более того, он считал, что добавка является полезной и ее нужно употреблять как витамин. После того как Е621 внести в ГОСТ, он начал активно ее назначать взрослым и детям. По его мнению, лицам до 16 лет нужно было употреблять 500 миллиграммов в день, а тем кто старше — 1500 миллиграммов в сутки. Он создал теорию, в которой подробно описал влияние химического вещества на организм. Разобраться обычному гражданину было очень сложно, где правда, а где ложь. Но если это говорит академик, значит, это полезно. Не будет же эксперт специально травить людей!
Согласно теории Покровского, Е621 помогает справиться организму со стрессом и повышает адаптационные способности. Также биохимик уверял, что употребление добавки в пищу помогает школьникам хорошо усваивать информацию. Постепенно этот новомодный «витамин» начал становиться популярным. Его даже начали выпускать в качестве витаминного средства — он входил в состав советского «Глутамевита». Правда, вскоре академика не стала и о его теории начали забывать. Глутамат натрия исчез из аптек.
Современные ученые из разных стран по сей день продолжают проводить исследования этой пищевой добавки. Но нет доказательства негативного влияния при попадании в организм в небольшом количестве. Отрицательное влияние может случиться, если съесть многократно повышенную дозировку.
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