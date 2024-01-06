Почему гугеноты на протяжении сотни лет сопротивлялись «старшей дочери Церкви»

Жан Кальвин

Жан Кальвин — французский теолог, полемист и пастор времён протестантской Реформации.

Происхождение термина

Варфоломеевская ночь. \ Фото: cdn.zmooz.com.

Протестанты

Изгнание из Ла-Рошели 300 протестантских семей в ноябре 1661 года. \ Фото: rd.nl.

Привилегии и преследования

Смерть Жана Каласа, который был сломан на колесе в Тулузе, 9 марта 1762 года. \ Фото: themarshallproject.org.

Беженцы

Слева направо: Крест гугенотов. \ Преследование вальденсов во время резни в Мерендоле в 1545 году.

Слева направо: Карта Чарльстона, Южная Каролина, XVIII век. \ Французская Библия, XVI век.

Торговцы и ремесленники

Новые миссионеры, автор книги Годфруа Энгельман, 1686 год. \ Фото: googleusercontent.com.

Брак

Религиозная геополитика XVI века на карте современной Франции. \ Фото: wordpress.com.

Связи

Слева направо: Записи, сделанные Коттоном Мэзером. \ Коттон Мэзер.

Французская община

Французская гугенотская церковь в Чарльстоне. \ Фото: indexjournal.com.

Пол Ревир

Слева направо: Портрет Пола Ревира, работа Джона Копли, 1768 год. \ Портрет Пола Ревира, Гилберт Стюарт, 1813 год.

Мятеж

Слева направо: Король Людовик XIV, Гиацинта Риго, 1701 год. \ Портрет короля Людовика XVI, XVIII век.

Французская гугенотская церковь в Чарльстоне, Южная Каролина. \ Фото: i.pinimg.com.

Общества памяти гугенотов

Дома ткачей-гугенотов в Кентербери. \ Фото: i.pinimg.com.

Рельеф Иоганнеса Бозе, 1885 год: Великий принц-курфюрст Бранденбургский приветствует прибывающих гугенотов. \ Фото: website-statics.