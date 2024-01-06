Почему гугеноты на протяжении сотни лет сопротивлялись «старшей дочери Церкви»

Когда дело доходит до религии, Франция в основном известна своими сильными традициями римского католицизма и своей порой воинствующей формой секуляризма. Однако религиозный состав страны не заканчивается на двух этих крайностях. На самом деле всё это имеет долгую и сложную религиозную историю, запятнанную кровью, на протяжении которой люди вели войны и гибли миллионами во имя религии. Но как говорится, всегда найдутся те, кто будет против навязанных норм и уставов. О том, кто такие гугеноты и почему они на протяжении сотни лет сопротивлялись «старшей дочери Церкви» - далее в статье.
Жан Кальвин
Жан Кальвин — французский теолог, полемист и пастор времён протестантской Реформации.
Духовным родоначальником гугенотов был Жан Кальвин, французский священнослужитель и одна из самых важных личностей протестантской реформации как во Франции, так и в Швейцарии. Родившийся в 1509 году, он получил юридическое образование в молодости, прежде чем порвать с католической церковью в какой-то момент в начале 1530-х годов. Будучи реформистским проповедником, он был писателем, автором комментариев к Библии и многочисленных писем. Его самая известная работа, которая до сих пор существует – «Институты христианской религии», которая даже несколько раз переиздавалась при его жизни.
Жан закончил свои дни в Женеве, протестантской цитадели, оказав значительное влияние на протестантское движение. Кальвинистская теология уделяла больше внимания доктрине предопределения, чем другие протестантские конфессии, такие как лютеранство. Согласно Кальвину, Бог не стал бы приглашать на небеса кого попало. Вместо этого Бог избрал определённое количество людей для достижения вечной жизни после смерти ещё до того, как кто-либо родился. Тем не менее, индивидуальные особенности «избранных» были менее важны, чем их отношение к церкви и таинствам.
Происхождение термина
Варфоломеевская ночь. \ Фото: cdn.zmooz.com.
Никто точно не знает, как французских протестантов стали называть гугенотами. Некоторые историки полагают, что это происходит от городской легенды о призраке французского короля Х века Гуго Капета. Другие считают, что это слово имеет немецкие корни, происходящие от слова Eidgenossen (относящегося к конфедерациям, принимавшим присягу в швейцарской истории). Единственное, о чём можно сказать с уверенностью, так это то, что слово «гугенот» в какой-то момент французские католики воспринимали как оскорбление. Сами протестанты вообще никогда бы не назвали себя «гугенотами». Только в конце восемнадцатого и девятнадцатого веков потомки французов вернули себе этот термин в качестве этнорелигиозного идентификатора.
Протестанты
Изгнание из Ла-Рошели 300 протестантских семей в ноябре 1661 года. \ Фото: rd.nl.
В шестнадцатом веке число протестантов во Франции резко возросло. Вдохновлённые проповедями Кальвина и других местных священников, к концу шестнадцатого века более миллиона человек, скорее всего, перешли из католицизма. По данным учёного Ханса Дж. Хиллербранда, это примерно восемь процентов от общей численности населения Франции. Многие из самых страстных новообращённых происходили из высших слоёв французского общества. Дворяне, ремесленники и торговцы, в частности, находили протестантское послание особенно привлекательным. Однако протестантизм также оказался подходящим для менее обеспеченных людей во многих областях. Наибольший процент кальвинистов проживал в южных и западных провинциях.
Привилегии и преследования
Смерть Жана Каласа, который был сломан на колесе в Тулузе, 9 марта 1762 года. \ Фото: themarshallproject.org.
История неизменно включает в себя изучение изменений с течением времени. Религиозная история ранней современной Франции не является исключением из этого правила. Неудивительно, что французские протестантские общины пережили многочисленные взлёты и падения. Вторая половина шестнадцатого века, несомненно, была пиком протестантизма во Франции. Дворяне, торговцы и простые люди обращались в христианство, а кальвинисты содержали свои собственные армии. Однако не всё было хорошо для гугенотов. В 1572 году тысячи протестантов были убиты по всей Франции в День Святого Варфоломея — жестокое время в период французских религиозных войн. Более ранние источники утверждали, что королева Екатерина Медичи была одним из главных зачинщиков насилия, но некоторые современные учёные подвергли сомнению это утверждение. Протестанты получат большие религиозные свободы после окончания войн в 1598 году, но это продлится недолго. В течение семнадцатого века корона отказывалась от протестантских свобод. Ситуация достигла точки кипения после 1680 года, во время правления короля Людовика XIV.
Беженцы
Слева направо: Крест гугенотов. \ Преследование вальденсов во время резни в Мерендоле в 1545 году.
К концу октября 1685 года Людовик чувствовал себя триумфатором. По его мнению, преследование французских кальвинистов принесло свои плоды. Монарх издал эдикт Фонтенбло, официально объявивший протестантизм незаконным в его владениях и запретивший мирянам эмигрировать. Запрет на эмиграцию не был особенно эффективным. К началу XVIII века более ста пятидесяти тысяч протестантов бежали из своей родной страны. Соседние державы с протестантским большинством, такие как Англия и Нидерланды, приветствовали их, презирая тесные связи Франции с католической церковью. Именно с этого исторического момента термин «всемирный беженец» (от французского réfugié) вошёл в обиход английского языка.
Слева направо: Карта Чарльстона, Южная Каролина, XVIII век. \ Французская Библия, XVI век.
Бегство в Северную Америку не было первым выбором большинства французских беженцев. Тем не менее, некоторые гугеноты всё же совершили путешествие через Атлантику. Историк Джон Батлер подсчитал, что примерно две тысячи французских протестантов совершили трансатлантический переход между 1680 и началом восемнадцатого века. Эти вновь прибывшие собирались в определённых регионах Британской Северной Америки. Наиболее заметными районами расселения гугенотов были Нью-Йорк, Новая Англия, Южная Каролина и Вирджиния.
Оказавшись в Северной Америке, гугеноты сначала попытались основать свои собственные поселения. Некоторые из этих городов существуют и по сей день, например Нью-Рошель, штат Нью-Йорк. Другим повезло меньше. Изолированные деревни, такие как Нью-Оксфорд, штат Массачусетс, и Наррагансетт, штат Род-Айленд, довольно быстро распались из-за вооружённых конфликтов или внутренних финансовых проблем. Французская церковь в Бостоне просуществовала немного дольше, но в конечном счёте обрушилась в середине восемнадцатого века из-за нехватки средств и сокращения числа прихожан.
Торговцы и ремесленники
Новые миссионеры, автор книги Годфруа Энгельман, 1686 год. \ Фото: googleusercontent.com.
Среди гугенотов, бежавших из Франции, было много торговцев и ремесленников. Учёный Оуэн Стэнвуд обратил особое внимание на экономическую деятельность беженцев, отслеживая их перемещения по всему миру. В регионах от Северной Америки и Британских островов до Южной Африки они присоединились к имперским проектам, объединившись с англичанами и голландцами против католической Франции.
Одним из известных торговцев был Пьер Бодуэн — патриарх-основатель знаменитой семьи Боудуинов Новой Англии. Первоначально он поселился в Ирландии, но позже обосновался в Мэне после обращения с петицией к губернатору колонии Эдмунду Андросу. Другим торговцем был Габриэль Бернон, который пытался основать французское поселение в Оксфорде, штат Массачусетс. Хотя эти усилия в конечном счёте потерпели крах, он переехал в Бостон и, наконец, в Род-Айленд, где принял Англиканскую церковь.
Брак
Религиозная геополитика XVI века на карте современной Франции. \ Фото: wordpress.com.
Как указывалось выше, французов в британских американских колониях никогда не было много. Через некоторое время они начали вступать в смешанные браки со своими соседями английского происхождения. Джон Батлер отследил записи о браках в колониях с начала восемнадцатого века и обнаружил, что французские поселенцы первоначально вступали в брак в своих собственных общинах, но постепенно начали вступать в брак с английскими протестантами с течением восемнадцатого века. Из-за относительно небольшого числа католиков в колониях и сильной стигматизации, связанной с межконфессиональными браками, протестантско-католические союзы были редки.
Связи
Слева направо: Записи, сделанные Коттоном Мэзером. \ Коттон Мэзер.
И гугеноты, и пуритане стояли в центре всё более взаимосвязанного мира. Пуританские министры обратили внимание на бедственное положение своих французских коллег почти сразу же, как оно началось. Коттон Мэзер, известный в Бостоне, был особенно заинтересован в затруднительном положении гугенотов. Он подружился с французским министром по делам беженцев Иезекиилем Карре и даже написал предисловие к проповеди Карре о притче о добром самарянине.
Для Коттона кризис во Франции был частью более масштабной апокалиптической битвы, в которой злая католическая церковь противостояла истинному протестантскому христианству. Пуритане и гугеноты были религиозным авангардом против дальнейшего распространения католицизма по всему миру.
Французская община
Французская гугенотская церковь в Чарльстоне. \ Фото: indexjournal.com.
К концу девятнадцатого века почти все французские конгрегации в Соединённых Штатах исчезли. Однако одна независимая церковь всё ещё существует в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Нынешнее здание церкви в готическом стиле датируется 1845 годом, после разрушения первоначального сооружения в 1796 году. С момента своего основания гугенотская церковь Чарльстона претерпела изменения. Служители теперь проводят службы исключительно на английском языке, за исключением одного дня каждую весну. Воскресные службы заканчиваются трапезой для посетителей, в стоимость которой входит вино. Церковь даже стала популярной остановкой для посетителей из-за пределов Чарльстона. Членам конгрегации не обязательно иметь гугенотское происхождение, чтобы присоединиться.
Пол Ревир
Слева направо: Портрет Пола Ревира, работа Джона Копли, 1768 год. \ Портрет Пола Ревира, Гилберт Стюарт, 1813 год.
Наверняка многие хотя бы раз в своей жизни слышали имя Пола Ревира — знаменитого американского ремесленника и серебряных дел мастера. Но мало кто знал о том, что Пол имел гугенотское происхождение. Его отец бежал из Франции в возрасте тринадцати лет. Серебряник по профессии, англизировал свою фамилию, находясь в колониях, и у него было двенадцать детей от его жены. Юный Пол, известный по фильму «Полуночная поездка», был вторым по старшинству сыном и продолжил карьеру своего отца в качестве серебряного мастера до начала Американской революции. Несмотря на то, что Пол был убеждённым протестантом, до сих пор остаётся загадкой, что он на самом деле думал о своём французском происхождении.
Мятеж
Слева направо: Король Людовик XIV, Гиацинта Риго, 1701 год. \ Портрет короля Людовика XVI, XVIII век.
Исход 1680-х годов не был концом протестантского присутствия во Франции. В одном районе на юге королевства, называемом Севенны, оставшиеся гугеноты вели партизанскую войну против королевской армии. В отличие от XVI века, когда многие гугеноты принадлежали к высшим слоям французского общества, повстанцы (называемые камизардами) в основном происходили из сельской бедноты. Основная фаза восстания продолжалась с 1702 по декабрь 1704 года, тем не менее бои низкой интенсивности продолжались в некоторых районах примерно до 1710 года.
Французская гугенотская церковь в Чарльстоне, Южная Каролина. \ Фото: i.pinimg.com.
Несмотря на то, что Людовик XIV умер в 1715 году, французская монархия не прекращала преследования своего протестантского населения. С течением времени монархия уделяла всё меньше и меньше внимания проблеме гугенотов, кальвинисты не могли публично исповедовать свою религию вплоть до начала Французской революции. Версальский эдикт предложил несовершенное решение этого вопроса. Закон сохранил католицизм в качестве государственной религии и сохранил запрет на права протестантов занимать какие-либо должности. Тем не менее, это стало кульминацией многолетних дебатов во Франции относительно статуса некатолических групп меньшинств. С этого момента кальвинисты снова могли совершать богослужения.
Общества памяти гугенотов
Дома ткачей-гугенотов в Кентербери. \ Фото: i.pinimg.com.
Конец девятнадцатого века фактически стал свидетелем пробуждения гугенотского сознания в англоязычном мире. Учёные написали подробные истории французского протестантского опыта, а гугенотские общества были созданы как в Великобритании, так и в Соединённых Штатах. Одно из крупнейших, базирующееся в Нью-Йорке Общество гугенотов Америки, было основано внуком Джона Джея в преддверии двухсотлетия эдикта Фонтенбло. Общество гугенотов Великобритании и Ирландии было основано два года спустя, в память о более чем пятидесяти тысячах французских беженцах, бежавших в Англию в XVII веке. Монетный двор Соединённых Штатов даже выпустил монету достоинством в полдоллара в память об основании Новой Голландии (ныне в современных Нью-Йорка и Нью-Джерси). Эти мемориальные общества занимаются генеалогическими исследованиями, предлагают стипендии студентам колледжей с французским протестантским происхождением и содержат библиотеки.
Рельеф Иоганнеса Бозе, 1885 год: Великий принц-курфюрст Бранденбургский приветствует прибывающих гугенотов. \ Фото: website-statics.
Стоит также упомянуть о том, что протестантское меньшинство Франции играет большую роль в науке с 1980-х годов. Книга Джона Батлера «Гугеноты в Америке» положила начало современной фазе изучения гугенотов. С тех пор историки рассматривали первый в мире настоящий кризис с беженцами с разных точек зрения. Некоторые из них написали книги для более широкой аудитории, в то время как другие исследовали религиозные и экономические связи гугенотов не только в Соединённых Штатах, но и во всём так называемом Атлантическом мире. К сожалению, мало что было написано о протестантах, которые остались во Франции после того, как Людовик XIV отменил Нантский эдикт. Возможно, однажды историки обратят своё внимание на этих недооценённых людей и на условия, в которых они жили.
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