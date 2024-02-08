Почему чебуреки были так популярны в СССР, и как они изменились со временем

Советские граждане обожали эту уличную еду/ Фото: ideireceptov.ru

Чебуреки продавались везде / Фото: etojizn.ru

Чебуреки обязательно нужно готовить в масле / Фото: mirpovara.ru

На каждом углу продавались чебуреки / Фото: trinixy.ru

Люди собирались в центре города не только для того, чтобы полакомиться сытным блюдом, но и пообщаться друг с другом/ Фото: fishki.net

Традиционной начинкой считается мясо / Фото: mirpovara.ru

Существуют даже сладкие чебуреки

В некоторых заведениях подают вот такие огромные чебуреки