Защитное «крыло»: для чего его использовали, и почему такой элемент доспеха редко встречается

Оказывается, на Дальнем Востоке воины нередко были крылатыми. /Фото: yaplakal.com

Конструкция «крыла», которая использовалась чукчами. /Фото: az.lib.ru







Один из самых интересных защитных элементов. /Фото: reddit.com

Изображение представителя народа коряков в доспехах. /Фото: pinterest.de

«Крыло» использовали потому, что обе руки воина должны быть свободными. /Фото pinterest.de