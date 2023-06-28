Защитное «крыло»: для чего его использовали, и почему такой элемент доспеха редко встречается

За всю историю ведения военного дела было придумано множество самых разных типов защитного обмундирования. И если одни были известны и популярны во многих армиях мира, а другие вообще мало кто использовал. Как раз к последним и относится так называемое «крыло» - элемент доспеха, который активно применялся народами Дальнего Востока.
Оказывается, на Дальнем Востоке воины нередко были крылатыми. /Фото: yaplakal.com
«Крыло» является одни из наиболее ярких примеров того, что представители народов Дальнего Востока сформировали оригинальный и аутентичный набор защитного обмундирования Его массово применяли чукчи, коряки и азиатские эскимосы. Конструкция этого приспособления была довольно интересной и включала: деревянный задний щит четырех- или пятиугольной формы, которая прикрывала спину; один или два боковых щита, составленных из нескольких дощечек.
Конструкция «крыла», которая использовалась чукчами. /Фото: az.lib.ru
Данные элементы крепились на основу, также созданную из дерева и связывалось между собой ремнями и обтягивались кожей морского зайца лахтака. Вся эта конструкция прикреплялась системой ремешков к основному доспеху - колоколовидной ламеллярной кольчуге из костей или, реже, железа. Таким образом общая площадь «крыла» позволяла закрыть воина от лопаток до висков, в некоторых случаях - еще больше.
Один из самых интересных защитных элементов. /Фото: reddit.com
При этом важно учитывать, что в у разных народов доспех мог выглядеть по-разному: так, например, чукчи отдавали предпочтение модификации с одним боковым щитом, а вот коряки и эскимосы предпочитали уже два «крыла». Общей же тенденцией была традиция не надевать шлем, если доспех был достаточно высок.
Изображение представителя народа коряков в доспехах. /Фото: pinterest.de
Был определен четкий функционал «крыла» - в первую очередь, он защищал от стрел: при сильном вражеском огне воин мог попросту завернуться в свой доспех, либо закрыться наиболее защищенной левой стороной. А вот против копья оно не было полезным, да и к тому же нередко мешало воину от него отвернуться.
«Крыло» использовали потому, что обе руки воина должны быть свободными. /Фото pinterest.de
В принципе, само существование данного типа обмундирования было обусловлено традициями ведения боя на Дальнем Востоке, а также, по сути, отсутствие ручного щита в числе защитных элементов местных народов. А все потому, что их оружие предполагало свободные обе руки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии