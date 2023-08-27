Что делать со слежавшимся цементом

Неправильное хранение цемента приводит к тому, что он слеживается и постепенно превращается во что-то, напоминающее камень. В дальнейшем для возведения «тяжелых» построек вроде жилого дома такой материал использовать нельзя.





Многие хозяева, обнаружив в запасах слежавшийся цемент, просто выбрасывают материал на свалку. В действительности есть много способов применить порченный материал с пользой для хозяйства. Особенно, если прибегнуть к процессу повторной активации…





Есть разные варианты решить проблему.



Что можно сделать со слежавшимся цементом? Его можно повторно активировать, использовав в дальнейшем для создания фундаментов «легких» построек, дорожек, отмосток, ремонта старых стен, создания декоративных изделий и т.п. Для активации слежавшегося цемента понадобится новый цемент, вода, песок, бетономешалка и специальный состав-активатор для работы с испорченным материалом. Благо, сегодня рынок строительных материалов может предложить самые разные добавки и присадки.





Сдержавшийся цемент идеально подойдет для легких построек.



В данном случае нас интересуют так называемые «ускорители суперпластификаторы твердения». Стоят они не так уж дешево, однако выбрасывать цемент будет еще дороже. При этом одна 1.5-литровая емкость «активатора» способна спасти до 4 мешков цемента. Используются такие добавки строго в соответствии с прилагаемой инструкцией. Однако, в целом и общем технология применения нехитрая. Обычно при активации берется 1 часть нового цемента, 2 части старого цемента, 70 мл суперпластификатора-ускорителя (на бетономешалку до 180 литров). Одной емкости хватит примерно на 10-15 замесов.





Понадобится подходящая добавка.



При этом важно еще раз подчеркнуть, что в случае повторной активации цемента его марка значительно сократится. Поэтому использовать такой материал можно далеко не для всех построек. Отдельно стоит отметить, что активировать слежавшийся цемент можно и без специального пластификатора. Достаточно повторно замешать его в теплой воде смешав его, например, с мелким камнем. Такой кустарный материал вполне подойдет для создания фундамента под теплицу или небольшую хозяйственную постройку. Однако, важно понимать, что без использования пластификатора марка такого материала окажется еще ниже.





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