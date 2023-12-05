Как пенис Наполеона Бонапарта пересёк океан и вернётся ли обратно во Францию

История украденной части тела Наполеона.

В 1977 году за отрезанный пенис Наполеона Бонапарта (или, по крайней мере, что таковым считалось) заплатили совершенно баснословную по тем временам сумму - 3000 долларов. Однако тот путь, который этот экспонат проделал за время своего существования, возможно, даже еще более удивителен.