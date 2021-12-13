Панно из ткани на стену

Панно из ткани для многих непримечательный декор. Но часто простая поделка в руках талантливого мастера может превратиться в произведение искусства. Здесь нельзя привести определённые шаблоны, так как всё построено на собственной фантазии и представлении.

Главным фактором остаётся освоение техники, в этом помогут различные мастер-классы. В дальнейшем всё зависит только от полёта фантазии.



Выбор тематики для создания панно

Перед тем как начать работу, следует понять, что панно должно быть выдержано в определённой стилистике. Оно должно перекликаться с декором помещения, в котором будет находиться. Иначе изделие может выбиваться из общей тематики и поражать всех присутствующих своим безвкусием.

Многие идеи и стилистические решения можно почерпать в разных статьях, которые сопровождаются большим количеством фото. Остаётся выбрать ту идею, которая больше всего понравилась и подходит под существующий интерьер.

Классика, кантри, прованс

Идеальной тематикой панно для комнат, оформленных в стиле классики, кантри, прованс являются различные натюрморты или цветочные мотивы. Неплохо смотрятся и композиции в виде пейзажей. Старайтесь уйти от вычурности, лучше придать внешнему виду изделия максимальной простоты и жизнерадостности.

Композиция должна привносить в интерьер атмосферу отдыха и вызывать только положительные эмоции.



Уместна в интерьере соответствующего стиля и абстракция. Можно отметить, что она является универсальным вариантом, так как подходит в принципе к любому стилю.



Модерн

Модерн отличается наличием строгих геометрических линий. Именно поэтому на панно в стиле модерн должны присутствовать композиции с разными чёткими рисунками. Оформление изделия также должно быть умеренным. Рамки для обрамления панно используются довольно простые, почти незаметные.



Скандинавский стиль

Одна из редких тематик на славянских просторах – скандинавский стиль. Он подразумевает яркость и практичность, отличается наличием соответствующих орнаментов и мотивов. Создать такое панно из ткани на стену, используя различные подручные материалы, такие как бусины, ракушки, ленточки может даже начинающий мастер.





Также на тканевом панно могут быть изображения оленей, елочек, букв, линий, клетки и прочего.



Стиль лофт

В оформлении современного интерьера немалой популярностью пользуются дизайнерские решения в стиле лофт. Здесь также существуют определённые требования. Тематика довольно разнообразна, но панно должно выполняться только в двух-трех тонах.

Несмотря на строгие и лаконичные линии, панно в стиле лофт привлекает взгляды и смотрится в интерьере идеально.



Ткань на ткани (основы работы)

Картины на ткани начали входить в моду сравнительно недавно. Но, в последнее время, панно всё больше начинает занимать лидирующую нишу в интерьере помещения. Почитателей такого искусства много. Некоторые рукодельницы стараются выполнять композиции своими руками.

Часто можно встретить варианты картин, которые получены путём росписи на ткани, заключённой в рамку. Но подобные композиции нельзя назвать панно. Совсем другое дело, когда на ткани создаётся рисунок посредством другой ткани. Это и есть настоящее панно. Шикарно смотрится композиция, если с помощью ткани придаётся объёмный эффект.



Главные правила

Полное соответствие панно стилистике оформления помещения — основное требование. Но нет правил без исключений. Если выполнено изделие в другой тематике, но цветовые акценты соблюдены и никак не нарушают общего впечатления, то не стоит отказывать себе в удовольствии поместить композицию на стене.



Работая над созданием декоративного панно, должно быть:

чувство меры;

соответствие дизайну помещения;

полное взаимодействие компонентов между собой.





Техники создания тканевого панно

Выполнить композицию можно с помощью разных техник:

аппликации;

канзаши;

пэчворк;

ЗД моделирования.

Варианты изготовления основы

Приступая к работе впервые, следует понимать, что с первого раза вряд ли получится произведение искусства. Для этого необходимо хоть мало-мальски набить руку. Постоянная тренировка, упорство и соблюдение советов опытных мастеров дадут свои результаты.

Первый раз делать панно лучше из материалов, которые испортить не жалко. А второй и далее, приобретя навыки, можно замахнуться и на дорогостоящие заготовки.



Существует несколько вариантов подготовки основы для творения:

Подготавливается основа из очень плотного картона, ДВП или фанеры. На лицевую часть заготовки натягивают ткань, края которой заворачивают на изнаночную сторону. Чтобы полотно не двигалось, его края фиксируют с помощью клея. Таким способом получают основу, на которую начинают крепить элементы аппликации.





Берут деревянные рейки и формируют из них раму, затем её обтягивают тканью. Для этого выкраивают полотно прямоугольной формы по габаритам рамы, добавляя 2-3 см, чтобы можно было завернуть на изнаночную сторону. После того как ткань натянута, края фиксируют к раме посредством степлера или маленьких гвоздиков.





В качестве основы отлично подойдет и пенопласт. На такой заготовке карандашом намечают рисунок или схему, затем подбирают лоскуты ткани разной расцветки и фактуры. По намеченным линиям углубляют края лоскутков в пенопласт с помощью острого инструмента.





После того как основа готова, начинают подбирать элементы, из которых будет создаваться рисунок. Для этого можно использовать как разноцветный текстиль, так и любые другие аксессуары, которые уместны в композиции и сочетаются с основными элементами. Дополняют аппликацию всевозможными бусинами, пуговицами, стразами и прочее.

Панно из ткани в новогодней тематике

Даже взрослые ждут от новогодних праздников чуда. А для малышей Новый год — самый долгожданный праздник. Поэтому стараются украсить комнату оригинально и по-настоящему празднично, чтобы создать новогодний уют. Одним из удачных элементов декора является панно в новогоднем стиле, с помощью которого легко добиваются поставленной цели.





Для выполнения композиции своими руками необходимо подготовить:

рамку для обрамления панно;

ткань в голубом оттенке для фона;

лоскуты фетра, тканевые отрезы разных цветов;

плотный картон в качестве основы.

Для начала картон обтягивают голубой тканью, крепко закрепляя края текстиля с обратной стороны. Затем вырезают из картона элементы Деда Мороза для формирования его объёмной фигуры. Готовят наряд: из материала красного цвета вырезают одежду и шапку, из белой ткани или куска меха готовят усы, бороду, отворот шапки. Для саней используется ткань серебристого или золотого цвета.

Приготовив все заготовки, начинают общую сборку композиции на картоне. Приклеивать детали можно посредством силиконового клея, который разогревается и наносится специальным пистолетом. Варианты исполнения панно на новогоднюю тематику вы можете видеть на фото ниже.









Композиция с цветами из ткани

Перед тем как приступить к изготовлению более сложной картинки на панно, необходимо хорошо ознакомиться с технологией её создания. Предварительно нужно заготовить все необходимые материалы и подобрать или нарисовать соответствующую схему. Это отнимет у вас не больше часа, но потом существенно поможет в работе.





Представим пошаговую инструкцию, как сделать цветочное панно из ткани своими руками:

1. Для начала подбирают кусочки ткани, с помощью которых можно создать цветы. Из них вырезают кружочки разного диаметра.





2. Если лепесткам цветка хочется придать красивую волнистую форму, то предварительно необходимо обжечь края кружков над свечой.









3. Собирают каждый цветочек таким способом: складывают кружочки в порядке убывания диаметра.





4. Чтобы будущие цветочки не распадались, прошивают их ниткой в центре.





5. В качестве завершающего штриха пришивают бусинку в серединке.





6. После того как все элементы будут готовы, остаётся их правильно прикрепить на основу. Для крепления очень мелких предметов используют силиконовый клей. Более крупные части следует пришить.







Цветы необязательно должны быть круглой формы. Включите фантазию, творчество и экспериментируйте. В этом смогут помочь панно из разной ткани, фото которых представлены ниже.













Креативное панно из лоскутов

У любой хозяйки в доме найдутся разноцветные лоскуты ткани, которые необязательно выбрасывать. Можно создать шикарное панно из разноцветного текстиля, особенно если речь идёт о почитателях абстракции. Немножко поколдовав над лоскутами, можно получить оригинальную композицию, которая впоследствии станет гордостью хозяйки дома.







Для процесса изготовления лоскутного панно понадобится:

несколько лоскутов ткани контрастных оттенков;

плотный картон для основы;

деревянная рама (можно сделать ее самостоятельно из реек);

нитки и швейная машинка;

клей для ткани.



Вся работа не отнимет у вас много времени и заключается в следующих шагах:

1. Первоначально формируется схематическая картинка, затем подбираются заготовки. Чтобы исключить путаницу, лучше их пронумеровать согласно схеме. Полученную композицию можно перенести сразу на картон.





2. Из лоскутков вырезаются заготовки и начинают их располагать согласно схеме. Для этого каждый кусочек ткани нужно сгибать пополам, чтобы отрезанная часть не была видна с другой стороны будущей картины, и укладывается поверх предыдущих.





3. Чтобы достичь необходимой яркости и реализации интересного решения, необходимо ответственно подойти к подбору цветовой гаммы. Оттенок базиса должен быть в полном соответствии с тематикой и стилистикой интерьера.





4. Для фиксации лоскутков можно использовать как стандартный способ — прошить на машинке, так и использовать клей, предназначенный для работы с текстилем.





5. Готовую композицию остается лишь вставить в рамку. Таких украшений из лоскутов можно сделать несколько, тогда на стене получится модульное панно.









Как видим, выполнить панно своими руками довольно просто. Это развлечение можно сделать и семейным. Особенно это касается детей. Работая с малышами, не забываем контролировать их действия, так как в процессе используются ножницы, и ребёнок может пораниться.

Красивые текстильные панно (45 фото)



























































































































