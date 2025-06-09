11 съедобных сорняков, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд

1. Одуванчики

Одуванчики не только полезные, а и вкусные. \ Фото: lawnlove.com.

2. Лопух

Из лопуха можно приготовить множество разнообразных блюд. \ Фото: cdn.forumcomm.com.

3. Крапива

из крапивы можно варить супы и готовить салаты. \ Фото: google.com.

4. Подорожник

Подорожник можно употреблять как в сыром, так и в готовом виде. \ Фото: thespruce.com.

5. Портулак

Портулак можно использовать в качестве приправы, а также заваривать чай. \ Фото: southernliving.com.

6. Лебеда

Лебеду можно добавлять в салаты, выпечку и многие другие блюда. \ Фото: bing.com.

7. Пырей

Из перея можно готовить смузи и соки. \ Фото: bing.com.

8. Цикорий

Цикорий отлично подойдёт к мясному гарниру и овощным блюдам. \ Фото: poljubnarave.si.

9. Дикий лук

Дикий лук можно подавать в качестве закуски, а также использовать для приготовления различных блюд. \ Фото: soschmecktnoe.at.

10. Дикая мята

Дикая мята хороша не только для чая, а и для десертов. \ Фото: static.ogorodniki.com.

11. Кипрей

Иван-чай отлично подойдёт для приготовления супов, салатов и других блюд. \ Фото: bing.com.