Интерьеры итальянских дворцов, от которых глаз невозможно оторвать

Канадский фотограф Дэвид Бердени (David Burdeny) помешан на архитектуре. В прошлом году мы предлагали вашему вниманию серию его изумительных фотографий, сделанных на станциях метро в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь настал черёд интерьеров итальянских дворцов и резиденций, за которыми Бердени охотился год, объездив всю Италию с юга до севера.









Палаццо Мадама, Турин, 2016 год.







Дворец Ступиниджи, Пьемонт.







Палаццо Колонна, Рим, 2016 год.







Замок Саммеццано, Тоскана, 2016 год.







Вилла Фарнезе, Капрарола, 2016 год.







Палаццо Дукале, Мантуя, 2016 год.







Библиотека, Неаполь, 2016 год.







Королевский дворец Венария, Пьемонт, 2016 год.







Придворный театр, Королевский дворец в Казерте, 2016 год.







Палаццо Колонна, Рим, 2016 год.







Дворец Ка’ Реццонико, Венеция, 2012 год.







Королевский дворец в Казерте, 2016 год.







Замок Раккониджи, 2016 год.



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