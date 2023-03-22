Самые «заразные» человеческие состояния

Оказывается, не только зевание и смех очень заразительны. Есть и другие действия и состояния, распространяющиеся между людьми со скоростью лесного пожара.









Риск

Зевание

Улыбайся, и половина мира улыбнётся в ответ

Дрожь

Счастье

Тревожность

Смех