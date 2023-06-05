Хитрости на кухне, которые знают не все хозяйки

Наверное, существует 1001 хитрость, которые помогают хозяйкам организовать свою работу по дому лучше. Ниже собрано 10 отличных советов для кухни, которые знают далеко не все!







Положите несколько зубочисток во время варки яиц. Тогда они не лопнут.







Чтобы аккуратно налить молоко из тетрапака, напротив крышки сделайте несколько отверстий иголкой. Благодаря этому молоко больше не расплескается.







Если вставить трубочку в упаковку с соком коротким концом внутрь, то получится выпить всё до капли!







Пакетики с чаем не выбрасывайте. Просушите их, затем отрежьте верх с ниткой, выкиньте. Выложите пакетики в пластиковый контейнер. Пролейте водой из шприца.







Высадите семена микрозелени. Накройте крышкой. Через 5-7 дней у вас будет вкусная, свежая микрозелень, выращенная без грязи!







Разрежьте лимон на две половинки. У нижней отрежьте «хвостик», чтобы она плотно стояла на столе. В каждую половинку воткните по 5-7 шт. гвоздики. Соедините половинки зубочистками. Поставьте маленькую свечку, зажгите. У вас получился натуральный отпугиватель насекомых, который заодно приятно ароматизирует помещение! Небольшой нагрев от свечи быстрее и активнее распространяет запах лимона и гвоздики, отпугивающий насекомых.







Чтобы не пачкать руки фаршем, а также облегчить себе работу, после разморозки не доставайте его из пакета. Напротив, прямо в пакет отправьте все остальные ингредиенты: лук, яйцо, специи и соль. Перемешайте и отбейте в пакете до гладкости фарша. Это удобно и очень просто!







Для следующего лайфхака вам понадобится инструмент для чистки сердцевины яблока. Вкрутите его в картошку наполовину.







И обрежьте ножом — также до половины. Получатся такие чудесные «грибочки» из картошки! Хоть жарьте, хоть запекайте — и дети, и взрослые будут в восторге!







Простой способ сделать домашнее сливочное масло — это налить сливки в блендер, взбивать на максимальной скорости 2-3 минуты до загущения. После чего переложить загущенные сливки на сито, отжать лишнюю влагу. Вернуть масло обратно в блендер + добавить 2 ч. л. очень холодной воды, взбивать ещё 1 минуту. Получится вкуснейшее сливочное масло с идеально гладкой текстурой!





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