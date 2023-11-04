Вещи, которые убивают уют в доме

Как исправить оплошности в интерьере, чтобы он заиграл новыми красками?







Осенью мы с большей охотой остаемся дома, а значит, чаще нуждаемся в комфорте и ощущении счастья от любимого дома. К сожалению, есть то, что дает прямо противоположный эффект. Основательница бренда атмосферных подарков My Hygge Box Анна Кальченко рассказала, какие интерьерные промахи и неправильные привычки могут лишить ваше личное пространство уюта и эстетики.



Ошибка №1: обилие вещей и захламленные шкафы

Ошибка №2: присутствие на кухне пестрых заводских упаковок, пластика и целлофана

Ошибка №3: наличие затертого, непрезентабельного текстиля

Ошибка №4: разномастная посуда с дефектами

Ошибка №5: грязные окна и зеркала

Ошибка №6: основной акцент на верхний свет

Ошибка №7: беспорядок в прихожей

Раз в несколько месяцев устраивайте ревизию и избавляйтесь от вещей, которыми не пользуетесь: выставляйте на продажу, дарите, отдавайте на благотворительность. Критически осмотрите места хранения: одежда и обувь, ни разу не вышедшая в свет за прошедший год, чаще всего подлежит списанию. Освободите пространство для новых вещей, только на этот раз задумайтесь, что вы покупаете и в каких количествах — возьмите курс на осознанное потребление.Периодически не только проверяйте свои запасы, выкидывая просроченные продукты, но и позаботьтесь о внешней эстетике хранения. Пересыпьте сыпучие продукты в специальные баночки, обзаведитесь масленкой, соусницей, набором для специй в лаконичном дизайне — такие мелочи сильно влияют на впечатление от интерьера. Наводить порядок стоит не только внутри холодильника, но и снаружи: избавьтесь от разношерстных магнитов и «отработанных» стикеров.Обратите внимание на состояние штор, покрывал, пледов, чехлов на подушки. Последние, к примеру, лучше обновлять с наступлением каждого нового сезона — так интерьер заиграет свежими красками и не будет приедаться. Красивый и качественный текстиль очень важен для создания нужной обстановки: именно он завершает дизайн и расставляет правильные акценты. Для осени подойдут фактурные вязаные аксессуары и ткани плотной текстуры.Лучше купить пару простых, но стильных комплектов посуды, чем хранить старую керамику, не слишком сочетающуюся между собой. Это касается и кружек для чая. Иногда их скапливается так много, что момент выбора неизбежен: придется оставить только несколько самых подходящих по стилю.Тусклые стекла в подтеках сведут на нет эффект от любой, даже самой тщательной уборки. И наоборот — безукоризненная чистота окон придаст дому свежести и приятной легкости.Любая комната станет гораздо более камерной и уютной, если разместить в ней точечные светильники с теплым белым или желтым светом — для этого подойдут торшеры, бра, гирлянды в стиле лофт. Их можно распределить по дому, создав свою индивидуальную световую композицию, а основным светом пользоваться только при необходимости.Это первое помещение, которое видят гости, переступающие порог, поэтому в каком-то смысле прихожая — это визитная карточка вашего дома. Испортить впечатление может слишком большое количество обуви, особенно уже неактуальной по сезону. Положение исправит функциональный обувной шкаф или закрытая тумба. Верхняя одежда на открытых вешалках также не способствует гармоничному стилю: все лишнее стоит почистить и убрать в гардеробную. Даже самая компактная прихожая после этих несложных манипуляций станет чище и просторнее.Надеюсь, эти простые советы вдохновят вас на положительные изменения, и время, проведенное в вашем доме этой осенью, будет наполнено теплом и уютом.