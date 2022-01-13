Колоризированные фотографий последнего императора Российской империи Николая II и его семьи

Фотографии членов императорской семьи и их окружения.
Сегодня огромной популярностью пользуются отреставрированные ретро фотографии. Они являются уникальной возможностью заглянуть в прошлое. Особую нишу занимают колоризированные снимки. В этом обзоре уникальные фотографии последнего императора Российской империи Николая II и его семьи.
1. Император Всероссийский
Николай II в парадном мундире.
2. Помолвка Цесаревича Николая и Принцессы Алисы
Цесаревич Николай и принцесса Аликс в апреле 1894 года.
3. Торжественная встреча в шотландском замке
Николай II, Александра Федоровна и Великая княгиня Ольга с королевой Викторией. Балморал, 1896 год.
4. Костюмированный бал 1903 года
Николай II и Александра Федоровна.
5. Императорская семья
Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия с цесаревичем Алексеем.
6. Ольга и Татьяна Романовы
Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы в 1913 году.
7. Жена Николая II
Императрица Александра Федоровна.
8. Императорская семья на борту яхты
Николай II и Александра Федоровна с дочерьми на борту яхты Штандарт.
9. Великие княжны
Великие княжны на борту яхты Штандарт.
10. Мария Николаевна
Великая княжна Мария.
11. Вылазка на природу
Император Николай II со своими дочерьми.
12. Императрица с дочерьми
Императрица Александра Федоровна с дочерьми.
13. Ольга, Татьяна и Николай II
Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы с Николаем II.
14. Визит императора Николая II
Николай II в окружении офицеров на платформе станции, январь 1916 года.
15. Третья дочь императора Николая II
Великая княжна Мария Николаевна.
16. Николай II с семьей
Царская семья.
17. На палубе яхты Штандарт
Николай II с сестрой Ольгой Александровной и дочерью Татьяной, а также офицером на палубе яхты Штандарт.
18. Портретный снимок
Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы.
19. Великая княжна Мария в 1914 году
Третья дочь императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны.
20. Цесаревич Алексей
Наследник Цесаревич и Великий Князь.
21. Визит в Великобританию
Император Николай II и Александра Фёдоровна с королём Эдуардом VII и будущим королём Георгом V в 1909 году.
22. На борту императорской яхты
Император Николай II и Александра Фёдоровна на палубе яхты Штандарт в 1912 году.
23. Визит в Ливадийский дворец
Николай II с цесаревичем Алексеем в Ливадийском дворце.
24. Семейный портрет
Семейный портрет императорской семьи в 1913 году.
25. Николай II, Александра Фёдоровна и цесаревич Алексей
Император Николай II и Александра Фёдоровна с цесаревичем Алексеем в Ставке.
26. Смотр гвардии императором
Император с цесаревичем Алексеем и офицерами армии в 1915 году.
27. Наследник престола с княжной Анастасией
Великая княжна Анастасия и цесаревич Алексей в 1915 году.
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