Колоризированные фотографий последнего императора Российской империи Николая II и его семьи

Фотографии членов императорской семьи и их окружения.

1. Император Всероссийский

Николай II в парадном мундире.

2. Помолвка Цесаревича Николая и Принцессы Алисы

Цесаревич Николай и принцесса Аликс в апреле 1894 года.

3. Торжественная встреча в шотландском замке

Николай II, Александра Федоровна и Великая княгиня Ольга с королевой Викторией. Балморал, 1896 год .

4. Костюмированный бал 1903 года

Николай II и Александра Федоровна.

5. Императорская семья

Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия с цесаревичем Алексеем.

6. Ольга и Татьяна Романовы

Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы в 1913 году.

7. Жена Николая II

Императрица Александра Федоровна.

8. Императорская семья на борту яхты

Николай II и Александра Федоровна с дочерьми на борту яхты Штандарт.

9. Великие княжны

Великие княжны на борту яхты Штандарт.

10. Мария Николаевна

Великая княжна Мария.

11. Вылазка на природу

Император Николай II со своими дочерьми .

12. Императрица с дочерьми

Императрица Александра Федоровна с дочерьми.

13. Ольга, Татьяна и Николай II

Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы с Николаем II.

14. Визит императора Николая II

Николай II в окружении офицеров на платформе станции, январь 1916 года.

15. Третья дочь императора Николая II

Великая княжна Мария Николаевна.

16. Николай II с семьей

Царская семья.

17. На палубе яхты Штандарт

Николай II с сестрой Ольгой Александровной и дочерью Татьяной, а также офицером на палубе яхты Штандарт.

18. Портретный снимок

Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы.

19. Великая княжна Мария в 1914 году

Третья дочь императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны.

20. Цесаревич Алексей

Наследник Цесаревич и Великий Князь.

21. Визит в Великобританию

Император Николай II и Александра Фёдоровна с королём Эдуардом VII и будущим королём Георгом V в 1909 году .

22. На борту императорской яхты

Император Николай II и Александра Фёдоровна на палубе яхты Штандарт в 1912 году.

23. Визит в Ливадийский дворец

Николай II с цесаревичем Алексеем в Ливадийском дворце.

24. Семейный портрет

Семейный портрет императорской семьи в 1913 году.

25. Николай II, Александра Фёдоровна и цесаревич Алексей

Император Николай II и Александра Фёдоровна с цесаревичем Алексеем в Ставке.

26. Смотр гвардии императором

Император с цесаревичем Алексеем и офицерами армии в 1915 году.

27. Наследник престола с княжной Анастасией

Великая княжна Анастасия и цесаревич Алексей в 1915 году.