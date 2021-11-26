Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

После шоппинга остаются не только приятные эмоции, но и картонные коробки из-под обуви и других аксессуаров. Многие из них не обладают привлекательным дизайном, но исправить это можно даже не являясь профессиональным декоратором. Ведь в обычные картонные коробки способны украсить интерьер, и стать удобными системами хранения для чего удобно. Мы собрали идеи, после которых их точно не захочется выкидывать.
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Небольшие закрывающиеся коробки – находка для владельцев малогабариток, где остро обстоит вопрос с системами хранения.Они компактные и удобные в использовании, их можно спрятать под кровать, поставить на шкаф, убрать в нишу или антресоль. Их преимущество в небольших габаритах и вместительности.
Вот небольшой список того, что можно хранить в картонных коробках:
- Детские игрушки. Особенно, конструкторы и головоломки с мелкими деталями.
- Косметика, украшения, аксессуары для волос. Эту идею по праву оценят девушки, которые любят ухаживать за собой.
- Зарядки от телефонов, планшетов, ноутбуков. Часто определённого места у этих предметов нет, а так они всегда будут в одном месте, что сократит время на поиски нужной зарядки.
- Полотенца, младенческие вещи, памперсы. В детской новорожденного такие коробки незаменимы. Они систематизируют хранение предметов личной гигиены малыша. Правда, лучше пошить для такой коробки текстильный чехол, который можно будет снимать и стирать.
- Принадлежности для творчества. У творческих людей всегда много инструментов для реализации своих идей. У художников это карандаши, краски, эскизы, кисти, бумага, у любительниц шитья и вязания – ножницы, нитки, пряжа, иглы. Содержать все эти предметы в порядке можно при помощи картонных коробок.
Как смастерить декоративную коробку для хранения вещей смотрите здесь
Обувь. Как бы парадоксально это не звучало, но в коробках из-под обуви можно хранить… обувь! Например, зимой складывать туда летние босоножки и сандалии, а в тёплое время года прятать ботинки и туфли.
Самые красивые и модные юбки читайте здесь
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Далеко не все коробки имеют элегантный дизайн и подходят для украшения интерьера, но это вполне исправимо. Сделать картонную коробку эксклюзивной может каждый, у кого есть немного свободного времени, терпения и вдохновения.
Для этого подойдут самые обычные материалы, которые найдутся в каждом доме:
- Обои и упаковочная бумага. Остатки обоев есть в каждой квартире, где хоть однажды был ремонт. При работе с обоями нужно запастись двусторонним скотчем и клеем ПВА.
- Ткань. Ненужный свитер, старая юбка, растянутые штаны – все эти предметы одежды также пригодятся при декорировании коробок. И умело используя их можно превратить ненужные вещи в эксклюзивное произведение декораторского искусства.
- Мешковина и джут. Эти материалы есть далеко не у каждого, но они могут пригодиться в том случаt, если нужно декорировать коробку в экологическом или прованском стилях.
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Из картона можно смастерить своими руками необычные игрушки для детей, например, домик, куклу, мебель, самолёт, замок, танк.
Как хорошо летним тёплым денёчком расположиться в таком доме вместе с любимыми зверюшками:
Как же замечательно разрисовывать своими руками эти апартаменты:
Домик, который украшают необычные раскраски, понравится всем детям:
Чудесные здания для девочек превратят обычный день в сказочное путешествие:
Здесь будет очень интересно играть в «прятки»:
Замок для короля и королевы:
Маленькие домики с мебелью для кукол:
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Здесь можно почитать красочную книжку:
Или собирать пирамидку:
К крыше такой милой квартиры можно прикрепить мобиль для кроватки:
Кстати, животным, думаю, тоже понравится такая дача:
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Как же смастерить своими руками это уютное гнёздышко?
Приготовили две большие картонные коробки:
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Из одной делаем дополнительные заготовки:
А вторую разрезаем таким образом:
Теперь собираем наше жилище и склеиваем скотчем:
Остаётся только с помощью канцелярского ножа прорезать окна и двери:
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Если детям захочется поиграть в нём на зелёной лужайке, то обязательно нужно подложить твёрдое основание:
Вот ещё один чудесный вариант создания такой поделки из картона:
Собираем крышу для игрушки другим способом:
Если у вас ещё остался этот подручный материал, то можно вырезать и разрисовать радугу:
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Как же приятно красить крышу и стены этого домика!
Если у вас не хватает картонных коробок для сооружения дворца, то думаю, карета для Золушке будет замечательно смотреться на зелёной травке:
Вот так просто и необычно можно сотворить восхитительные домики для детей, а какие игрушки из картона делаете своими руками вы?
Сохраните, чтобы не потерять.