Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

После шоппинга остаются не только приятные эмоции, но и картонные коробки из-под обуви и других аксессуаров. Многие из них не обладают привлекательным дизайном, но исправить это можно даже не являясь профессиональным декоратором. Ведь в обычные картонные коробки способны украсить интерьер, и стать удобными системами хранения для чего удобно. Мы собрали идеи, после которых их точно не захочется выкидывать.

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Небольшие закрывающиеся коробки – находка для владельцев малогабариток, где остро обстоит вопрос с системами хранения.

Они компактные и удобные в использовании, их можно спрятать под кровать, поставить на шкаф , убрать в нишу или антресоль. Их преимущество в небольших габаритах и вместительности.

Вот небольшой список того, что можно хранить в картонных коробках:

Детские игрушки. Особенно, конструкторы и головоломки с мелкими деталями.

Косметика, украшения, аксессуары для волос. Эту идею по праву оценят девушки, которые любят ухаживать за собой.

Зарядки от телефонов, планшетов, ноутбуков. Часто определённого места у этих предметов нет, а так они всегда будут в одном месте, что сократит время на поиски нужной зарядки.

Полотенца, младенческие вещи, памперсы. В детской новорожденного такие коробки незаменимы. Они систематизируют хранение предметов личной гигиены малыша. Правда, лучше пошить для такой коробки текстильный чехол, который можно будет снимать и стирать.

Принадлежности для творчества. У творческих людей всегда много инструментов для реализации своих идей. У художников это карандаши, краски, эскизы, кисти, бумага, у любительниц шитья и вязания – ножницы, нитки, пряжа, иглы. Содержать все эти предметы в порядке можно при помощи картонных коробок.

Как смастерить декоративную коробку для хранения вещей смотрите здесь

Обувь. Как бы парадоксально это не звучало, но в коробках из-под обуви можно хранить… обувь! Например, зимой складывать туда летние босоножки и сандалии, а в тёплое время года прятать ботинки и туфли.

Самые красивые и модные юбки читайте здесь

Далеко не все коробки имеют элегантный дизайн и подходят для украшения интерьера, но это вполне исправимо. Сделать картонную коробку эксклюзивной может каждый, у кого есть немного свободного времени, терпения и вдохновения.

Для этого подойдут самые обычные материалы, которые найдутся в каждом доме:

Обои и упаковочная бумага. Остатки обоев есть в каждой квартире, где хоть однажды был ремонт. При работе с обоями нужно запастись двусторонним скотчем и клеем ПВА.

Ткань. Ненужный свитер, старая юбка, растянутые штаны – все эти предметы одежды также пригодятся при декорировании коробок. И умело используя их можно превратить ненужные вещи в эксклюзивное произведение декораторского искусства.

Мешковина и джут. Эти материалы есть далеко не у каждого, но они могут пригодиться в том случаt, если нужно декорировать коробку в экологическом или прованском стилях.

Из картона можно смастерить своими руками необычные игрушки для детей, например, домик, куклу, мебель, самолёт, замок, танк.

Как хорошо летним тёплым денёчком расположиться в таком доме вместе с любимыми зверюшками:

Как же замечательно разрисовывать своими руками эти апартаменты:

Домик, который украшают необычные раскраски, понравится всем детям:

Чудесные здания для девочек превратят обычный день в сказочное путешествие:

Здесь будет очень интересно играть в «прятки»:

Замок для короля и королевы:

Маленькие домики с мебелью для кукол:

Здесь можно почитать красочную книжку:

Или собирать пирамидку:

К крыше такой милой квартиры можно прикрепить мобиль для кроватки:

Кстати, животным, думаю, тоже понравится такая дача:

Как же смастерить своими руками это уютное гнёздышко?

Приготовили две большие картонные коробки:

Из одной делаем дополнительные заготовки:

А вторую разрезаем таким образом:

Теперь собираем наше жилище и склеиваем скотчем:

Остаётся только с помощью канцелярского ножа прорезать окна и двери:

Если детям захочется поиграть в нём на зелёной лужайке, то обязательно нужно подложить твёрдое основание:

Вот ещё один чудесный вариант создания такой поделки из картона:

Собираем крышу для игрушки другим способом:

Если у вас ещё остался этот подручный материал, то можно вырезать и разрисовать радугу:

Как же приятно красить крышу и стены этого домика!

Если у вас не хватает картонных коробок для сооружения дворца, то думаю, карета для Золушке будет замечательно смотреться на зелёной травке:

Вот так просто и необычно можно сотворить восхитительные домики для детей, а какие игрушки из картона делаете своими руками вы?