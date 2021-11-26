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Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

 

После шоппинга остаются не только приятные эмоции, но и картонные коробки из-под обуви и других аксессуаров. Многие из них не обладают привлекательным дизайном, но исправить это можно даже не являясь профессиональным декоратором. Ведь в обычные картонные коробки способны украсить интерьер, и стать удобными системами хранения для чего удобно. Мы собрали идеи, после которых их точно не захочется выкидывать.

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

 

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Небольшие закрывающиеся коробки – находка для владельцев малогабариток, где остро обстоит вопрос с системами хранения.

Они компактные и удобные в использовании, их можно спрятать под кровать, поставить на шкаф, убрать в нишу или антресоль. Их преимущество в небольших габаритах и вместительности.Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Вот небольшой список того, что можно хранить в картонных коробках:

  • Детские игрушки. Особенно, конструкторы и головоломки с мелкими деталями.
  • Косметика, украшения, аксессуары для волос. Эту идею по праву оценят девушки, которые любят ухаживать за собой.
  • Зарядки от телефонов, планшетов, ноутбуков. Часто определённого места у этих предметов нет, а так они всегда будут в одном месте, что сократит время на поиски нужной зарядки.
  • Полотенца, младенческие вещи, памперсы. В детской новорожденного такие коробки незаменимы. Они систематизируют хранение предметов личной гигиены малыша. Правда, лучше пошить для такой коробки текстильный чехол, который можно будет снимать и стирать.
  • Принадлежности для творчества. У творческих людей всегда много инструментов для реализации своих идей. У художников это карандаши, краски, эскизы, кисти, бумага, у любительниц шитья и вязания – ножницы, нитки, пряжа, иглы. Содержать все эти предметы в порядке можно при помощи картонных коробок.

Как смастерить декоративную коробку для хранения вещей смотрите здесь

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Обувь. Как бы парадоксально это не звучало, но в коробках из-под обуви можно хранить… обувь! Например, зимой складывать туда летние босоножки и сандалии, а в тёплое время года прятать ботинки и туфли.

Самые красивые и модные юбки читайте здесь

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Далеко не все коробки имеют элегантный дизайн и подходят для украшения интерьера, но это вполне исправимо. Сделать картонную коробку эксклюзивной может каждый, у кого есть немного свободного времени, терпения и вдохновения.

Для этого подойдут самые обычные материалы, которые найдутся в каждом доме:

  • Обои и упаковочная бумага. Остатки обоев есть в каждой квартире, где хоть однажды был ремонт. При работе с обоями нужно запастись двусторонним скотчем и клеем ПВА.
  • Ткань. Ненужный свитер, старая юбка, растянутые штаны – все эти предметы одежды также пригодятся при декорировании коробок. И умело используя их можно превратить ненужные вещи в эксклюзивное произведение декораторского искусства.
  • Мешковина и джут. Эти материалы есть далеко не у каждого, но они могут пригодиться в том случаt, если нужно декорировать коробку в экологическом или прованском стилях.

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Из картона можно смастерить своими руками необычные игрушки для детей, например, домик, куклу, мебель, самолёт, замок, танк.

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Как хорошо летним тёплым денёчком расположиться в таком доме вместе с любимыми зверюшками:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Как же замечательно разрисовывать своими руками эти апартаменты:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Домик, который украшают необычные раскраски, понравится всем детям:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Чудесные здания для девочек превратят обычный день в сказочное путешествие:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Здесь будет очень интересно играть в «прятки»:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Замок для короля и королевы:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Маленькие домики с мебелью для кукол:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Здесь можно почитать красочную книжку:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Или собирать пирамидку:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

К крыше такой милой квартиры можно прикрепить мобиль для кроватки:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Кстати, животным, думаю, тоже понравится такая дача:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Как же смастерить своими руками это уютное гнёздышко?

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Приготовили две большие картонные коробки:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Из одной делаем дополнительные заготовки:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

А вторую разрезаем таким образом:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Теперь собираем наше жилище и склеиваем скотчем:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Остаётся только с помощью канцелярского ножа прорезать окна и двери:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Если детям захочется поиграть в нём на зелёной лужайке, то обязательно нужно подложить твёрдое основание:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Вот ещё один чудесный вариант создания такой поделки из картона:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Собираем крышу для игрушки другим способом:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Если у вас ещё остался этот подручный материал, то можно вырезать и разрисовать радугу:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

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Как же приятно красить крышу и стены этого домика!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Если у вас не хватает картонных коробок для сооружения дворца, то думаю, карета для Золушке будет замечательно смотреться на зелёной травке:

Идеи, после которых вы не будете выбрасывать картонные коробки!

Вот так просто и необычно можно сотворить восхитительные домики для детей, а какие игрушки из картона делаете своими руками вы?

Сохраните, чтобы не потерять.

Что можно сделать из картонных коробок? Самые интересные идеи и мастер класс своими руками

 

 

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