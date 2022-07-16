Зачем при стирке добавлять соду

Стиральная машинка — вещь замечательная, но, увы, не панацея. В идеале, чтобы справиться с разными типами загрязнениями на разных видах ткани, нужно иметь несколько сортов порошка и других средств для стирки.



Впрочем, если знать несколько секретов, можно обойтись даже подручными материалами. Например, улучшить качество стирки помогут сода, нашатырный спирт и хозяйственное мыло. Более того, в некоторых случаях целесообразно стирать вещи вместе с другими предметами, например, с хозяйственной губкой или силиконовой щеткой для мытья посуды.

Ниже ты узнаешь несколько хитростей, которые помогут тебе не только справиться с грязными вещами, но и помогут продлить жизнь стиральной машинке.







СОДА ДЛЯ СТИРКИ

Как отстирать махровые полотенца

Как отстирать джинсы

Как отстирать вещи от шерсти

Как стирать гелем

Чтобы махровые полотенца остались мягкими и приятными на ощупь, лучше всего постирать их в смеси хозяйственного мыла и пищевой соды. Для этого понадобится 2 столовые ложки мыла, натертого на мелкой терке, и 1 столовая ложка соды.Поскольку мыло с содой растворяются достаточно медленно, они могут нанести урон стиральной машинке (сода является абразивом, а нерастворенные хлопья мыла могут осесть на системе слива). Поэтому, чтобы защитить технику, помести смесь натертого мыла и соды в обычный носок, после чего завяжи его узлом и положи в барабан к полотенцам.Так все твердые частички останутся внутри носка, а мыльно-содовый раствор успешно просочится сквозь ткань и отстирает полотенца.Для того чтобы джинсы из плотной ткани лучше отстирались, положи в барабан стиральной машинки жесткую хозяйственную губку. Она поможет вспенить стиральный порошок и заодно усилит нажим на джинсы, вращаясь вместе с ними в барабане. Так ты сможешь устранить даже глубоко въевшиеся пятна! Только помни, что такой трюк работает только с плотной джинсовой тканью, а тонким вещам губка может навредить.Владельцы животных знают, как трудно избавить одежду от их шерсти. Даже после стирки ворсинки домашних любимцев нередко остаются на ткани. Чтобы избежать этого, положи на время стирки к вещам силиконовую щетку для мытья посуды. Она заберет на себя шерсть и к тому же поможет лучше вспенить стиральный порошок. Также можно попытаться разыскать в продаже специальные мячики для стирки, которые действуют по тому же принципу.Если ты стираешь гелем, нанеси его на салфетку и помести в барабан к вещам. Таким образом ты убьешь двух зайцев сразу! Во-первых, гель расходуется более экономно, а во-вторых, салфетка собирает на себя ворсинки и мелкий мусор.