Самые громкие провалы лучших спецслужб мира

Работа шпиона не очень подходит для тех, кто ищет славы. Удачные операции тщательно скрываются, чтобы не выдать каналы поставки информации и не подставить оперативников, неудачи скрываются еще более тщательно, поскольку каждый провал выдает противнику огромное количество ценных данных, не говоря уже о серьезном ударе по репутации. Впрочем, те немногие выплывшие на публику просчеты вызывают серьезные вопросы не только к профессионализму, но и к адекватности бойцов невидимого фронта.









Убийство Фиделя Кастро

Пионерский презент

Шпионы высшего класса

Нет никакого самолета

Неудачный снимок