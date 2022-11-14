Что нам мешает мыслить рационально

Человеческий мозг в состоянии выполнять 1016 операций в секунду. Это значит, что его мощность до сих пор выше, чем мощность любого существующего на сегодняшний день компьютера. Но это совсем не значит, что для возможностей нашего мозга не существует пределов.







Простейший калькулятор справится с вычислениями гораздо лучше и быстрее, да и память часто бывает ненадёжна. Плюс ко всему, мы склонны попадаться в ловушки собственного сознания, которые то и дело заставляют нас принимать сомнительные решения и делать ложные выводы. В этой статье мы расскажем об одиннадцати таких ловушках или, по научному, «когнитивных искажениях»:



Предвзятость подтверждения

Внутригрупповая пристрастность

Ошибка игрока

Пост-шопинговая рационализация

Пренебрежение вероятностью

Выборочность наблюдения

Эффект негативности

Эффект повального увлечения

Эффект переноса

Эффект текущего момента

Эффект якоря