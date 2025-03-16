Скромный образ жизни очень обеспеченных звезд

Деньги не всегда меняют все. Мы расскажем вам о 10 знаменитостях, которые ведут очень скромный образ жизни, несмотря на миллионы на своих банковских счетах.











1. Холли Берри



«Я очень благодарна за свою удачу, но одно из моих самых больших опасений заключается в том, что я могу потерять все это», — сказала Холли Берри.

Как и всякая обычная домохозяйка, она покупает продукты со своим ребенком в супермаркетах. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде использует общественный транспорт и считает эту привычку абсолютно нормальной.2. Кейт МиддлтонГерцогиня Кембриджская предпочитает носить простые, но элегантные платья не только в обычной жизни, но и при посещении общественных мероприятий. Она считается одной из первых знаменитостей, которые начали носить одежду массового рынка и не испытывали никаких сомнений по этому поводу. Кейт несколько раз нарушала протокол, нося одно и то же платье более одного раза. Это отношение к вещам добавляет придает ей еще большую популярность.3. Сара Джессика ПаркерОдежда Сара Джессики Паркер в реальной жизни ничем не отличается от ее одежды в «Сексе в большом городе». Она предпочитает простые, но удобные наряды . И те же принципы она прививает своим детям.4. Мэтью МакКонахиТрудно поверить, но обладатель Оскара Мэтью МакКонахи жил в трейлере — даже после того, как он сделал свои первые миллионы, играя в романтических комедиях. Он сказал, что его трейлер был связан с минимализмом в жизни, который является лучшим антистрессовым оружием, потому что большой дом требует большого внимания и энергии.5. Киану РивзОдин из любимых актеров мира не беспокоится о своих доходах от кинопроектов. Киану отдал почти 85% своих доходов от «Матрицы» команде по спецэффектам и костюмерам. «Деньги — это последнее, о чем я думаю. Я мог бы жить на то, что я уже заработал в течение следующих нескольких столетий», — сказал он в интервью. Очень часто его можно увидеть на общественном транспорте, покупающим одежду на распродажах или отдыхающим на скамейке в парке, а не в роскошном ресторане.6. Джулия Робертс«У меня никогда не было платьев», — говорит Джулия. Одна из самых успешных и популярных актрис в Голливуде пользуется скромными нарядами, выращивает органические овощи в своем саду и вяжет одежду для своих детей.7. Дженнифер ЛопесХодят слухи, что знаменитости тратят огромные суммы денег на покупку одежды для разных общественных мероприятий. Джей Ло разоблачила этот миф, одевшись в кружевное платье стоимостью 26 долларов на шоу American Idol. Интересно, что это был не единственный пример экономности певицы в ее выборе одежды. По данным Форбс, ее состояние составляет почти 34 миллиарда долларов.8. Ингвар КампрадОснователь IKEA прочно засел в списке самых богатых людей на планете. Но он предпочитает рейсы эконом-класса, покупает подержанную одежду и управляет Volvo 1993 года. Некоторые люди называют его «мистер Скрудж» за его чрезвычайно скромный образ жизни.9. Джоан РоулингВ 2012 году доход знаменитой писательницы превысил 1 миллиард долларов, но позже большая часть была пожертвована благотворительным фондам. «Многие аспекты моей жизни совершенно обычны, можно даже назвать скучны, но это то, что мне нравится», — сказала Джоан Роулинг.10. Леди ГагаОбраз Леди Гаги стал синонимом «экстравагантного», но только на сцене. В реальной жизни она носит простые обычные наряды, которые она иногда покупает на распродажах. «Почему люди смотрят на меня так, как будто я сумасшедшая, когда я использую купоны в бакалейной лавке или пытаюсь торговаться на рынке?» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)