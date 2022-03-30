6 типичных ошибок, из-за которых после стирки на одежде остаются пятна

Вопреки распространенному мнению, правильная стирка – далеко не самый легкий процесс. Хозяйки часто допускают множество ошибок, которые ухудшают текстуру и цвет ткани. А самое плохое, когда не получается отстирать пятно с любимого свитера или футболки, что сразу делает вещь непригодной для использования. Мы рассказываем о самых популярных ляпах при стирке, которые приводят к порче одежды.

Сотрудники химчистки разделяют пятна на пищевые, лекарственные, бытовые, косметические и прочие. Каждое из них по-своему взаимодействует с тканью, а значит, нуждается в особом подходе во время чистки. Как распознать пятно и какие растворители использовать для его выведения знают профессионалы. Вам же достаточно запомнить, чего делать нельзя, когда вы заметили пятно на одежде, чтобы окончательно ее не испортить.

Ошибка 1: Ждать слишком долго

Бросайте вымазанную вещь не в корзину, а сразу в стиральную машину.

Самая большая ошибка, которую допускают большинстве людей – откладывать стирку на потом. Они разливают на свитер вино, например, снимают его, кладут в стиральную машину и ждут, пока накопится достаточно вещей, чтобы сразу привести всю одежду в порядок. А потом удивляются, почему через несколько дней, когда пятно уже впиталось на 100%, даже самый качественный пятновыводитель не может справиться с загрязнением.

Ошибка 2: Тереть пятно

В таких ситуациях нужно действовать очень быстро – не затягивать, а сразу застирать пятно. Если боитесь, что не справитесь, отправляйтесь в химчистку.Обратите внимание: Если пятно не отстиралось с первого раза, не стоит гладить эту вещь. В этом случае вероятность, что оно исчезнет после следующей стирки уменьшится в разы.

Нельзя тереть пятно, если вещь из деликатной ткани.

Если сильно тереть пятно, особенно на вещи из тонкой, деликатной ткани, волокна сильно истончаются. В результате материал вокруг загрязнения истирается, а одежда выглядит заношенной. Поэтому сразу отбросьте идею очистить пятно щеткой или жесткой стороной губки. Лучше возьмите бумажное полотенце, салфетку или сухую тряпку, промокните загрязнения, слегка надавливая, а потом отправьте в стиральную машину, установив режим в соответствии с тканью, из которой сшита вымазанная вещь.

Ошибка 3: Работать с пятном, начиная от центра

Не следует одним движением обрабатывать все пятно.

Если вы будете обрабатывать пятно специальным средством, начиная от центра, вероятнее всего, оно расползется в разные стороны и увеличится в несколько раз, затронув гораздо большую площадь материала, чем изначально. Да, возможно оно побледнеет, но станет просто огромным. Чтобы избежать такого расклада, начинайте обрабатывать пятно по краям, осторожно двигаясь к центру. Так вы снизите риск увеличения загрязнения.

Ошибка 4: Замывать пятна кипятком

Горячая вода может закрепить пятно.

Не следует пытаться отстирать пятно горячей водой. Здесь не действует правило «чем выше температура, тем больше вероятность, что загрязнение исчезнет». Дело в том, что некоторые виды пятен под воздействием кипятка только плотнее оседают на тканях, в результате чего их становится невероятно сложно вывести. Правильней будет стирать одежду в теплой воде. Так вы сможете избежать закрепления пятна.

Ошибка 5: Применять отбеливатель

Отбеливатель нельзя использовать для деликатных тканей.

Отбеливатель – это агрессивное химическое средство, которое подходит для очистки далеко не всех тканей. Например, в случае с деликатными материалами, он может и выведет пятно, но при этом испортит вещь. Если не хотите бежать за новой кофтой или блузой, не рискуйте. Отбеливатель не является панацеей от всех бед, вы наверняка уже это поняли. Лучше отнесите одежду в химчистку и сделайте это как можно быстрее, пока пятно не успело закрепиться.

Ошибка 6: Проверять лайфхаки на дорогих вещах

Выводите пятно лаком для волос со старой футболки.

В интернете можно найти множество лайфхаков, относительно того, как вывести пятна от вина, краски жирной еды и прочие загрязнения. Наверняка вы видели варианты с лаком для волос, нашатырным спиртом, бензином ацетоном и прочими народными средствами. Увы, результат взаимодействия ткани с подобными средствами всегда непредсказуем – пятно может отстираться, а может въесться с материал еще больше. Поэтому не стоит проводить эксперименты и проверять действенность лайфхаков на любимых или дорогих вещах. Используйте в качестве подопытных кроликов старые футболки, джинсы, которые вы носите дома или на даче. Подействуют народные методы – хорошо, возьмете на вооружение, нет – хотя бы не будет жалко вещь. А лучше все-таки прибегайте к более традиционным способам выведения пятен с помощью специальных средств.

Почему появляются пятна после стирки?

Розовое пятно может появиться, если стирать светлые вещи вместе с яркими.

Также кроме имеющихся пятен на одежде после стирки могут появляться и другие загрязнения. Это происходит по следующим причинам:

• Перегруз барабана – в инструкции к каждой стиральной машине указано, какое количество вещей можно загружать в барабан. Если положить больше одежды, в складки ткани будет забиваться порошок, который не сможет вымыться в процессе стирки. Это приведет к тому, что на вещах появятся оранжевые или рыжие пятна, от которых можно будет избавиться только путем длительного полоскания.

• Неправильная дозировка порошка – иногда на одежде появляются белые, а не желтые разводы. В этом случае можно говорить о том, что в лоток для стирки положили слишком много моющего средства. Обычно это происходит, когда одежда слишком загрязненная, и хозяйки считают, что большое количество порошка исправит ситуацию. Увы, получается наоборот. Чтобы избавиться от таких пятен, нужно заново загрузить вещи в барабан и повторно прополоскать, но уже без добавления порошка.

• Слабый напор воды – если процесс стирки происходит, когда напор воды недостаточно хороший, в начале цикла порошок плохо вымывается из отсека и попадает к вещам уже при полоскании.

• Если одежда долго находится в барабане стиральной машины после окончания стирки, на ней могут появиться светлый разводы, а также затхлый запах.

• Отбеливатель – большое количество средства, содержащего хлор, также может стать причиной появления на белье белых пятен.

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