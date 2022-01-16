15 мифов о Средневековье, которые все привыкли считать правдой

Труд крестьян во времена Средневековья.
Средние века явно не имеют очень хорошую репутацию и известны массовыми казнями, невежеством, болезнями и войнами. Подобный образ сложился благодаря Голливуду, и сегодня люди верят во множество ложных «фактов», связанных со Средневековьем.
1. Безграмотность
Кембриджский университет.
На самом деле, это не так. Хотя Голливуд определенно постарался растиражировать в своих фильмах эту идею, многие из наиболее влиятельных университетов в истории (Кембридж, Оксфорд) и мыслителей (Макиавелли, Данте) появились как раз в Средневековье.
2. Темные века
Темные века.
После падения Рима европейская культура и экономика рухнули в пропасть, и так было вплоть до итальянского Возрождения. В это многие верят, и именно поэтому Средние века также называют Темными веками. Хотя, на самом деле, первоначально этот термин был использован историками, которые подразумевали то, что им почти ничего не известно о данном периоде, поскольку у них не было сохранившихся записей той эпохи.
3. Земля - плоская
Карта мира 1482 года.
Даже в Средневековье так считали далеко не все. Хотя наука и образование в значительной степени финансировались церковью, были и ученые, которые выдвигали теории, что она круглая.
4. Земля - центр Вселенной
Средневековое представление о Вселенной.
Хотя находились люди (в основном, церковники), которые продолжали утверждать подобное, были и другие. К примеру, Коперник развенчал эту теорию задолго до Галилея.
5. Царство насилия
Миф о Средневековье: царство насилия.
Естественно, Средние века не были свободными от насилия, но не существует никаких доказательств, что именно этот период времени был более жестоким, чем другие периоды в истории.
6. Изнурительный труд крестьян
Крестьянский труд в Средневековье.
Да, тогда нелегко было быть крестьянином. Но, вопреки распространенному мнению, они имели время и на досуг. Шахматы и шашки пришли именно с того периода времени.
7. Соломенная крыша
Соломенная крыша.
Это утверждение близко к истине. На самом деле, даже у замков были соломенные крыши. Но это, отнюдь не дырявая куча как попало сваленной соломы.
8. Повальный голод
Средневековье и голод.
Конечно, были голода, засухи и т.д., но опять же, они есть и сегодня. На самом деле, можно утверждать, что сегодня от голода умирает больше людей, чем в Средние века, просто потому что сегодня живет несравнимо больше людей.
9. Смертная казнь
Смертная казнь.
Похоже, не многое изменилось с тех пор. Смертная казнь и поныне есть в Соединенных Штатах, Китае, Северное Корее, Иране и т.д. Изменился просто метод казни, которая стала немного гуманнее.
10. Церковь уничтожала знания
Церковь образованию не всегда помеха.
На самом деле, нет. Все высшие учебные заведения, о которых шла речь ранее (те же Оксфорд с Кембриджем) были основаны Церковью.
11. Рыцари были благородными и отважными
Средневековые рыцари - не всегда джентельмены.
Естественно, думать, что все рыцари были одинаковыми, это уже глупо. На самом деле, дворянам даже пришлось принять фактический «кодекс рыцарства» в XIII веке, чтобы заставить рыцарей, находящихся не на войне, вести себя, не как пьяные студенты.
12. Люди умирали в 35 лет
35 лет - не предел.
Это, конечно, правда, что средняя продолжительность жизни была ниже и действительно составляла 35 лет. Но она была таковой из-за огромного уровня детской смертности. У того, кто дожил до 20, были хорошие шансы дожить и до 50.
13. Викинги носили рогатые шлемы
Рогатые шлемы - художественный вымысел.
На самом деле рога появились на изображениях скандинавских художников XIX века, которые хотели таким образом придать викингам свирепый внешний вид.
14. Все ели руками
Столовые приборы из Средневековья.
Иногда это действительно было так. Но деревянные столовые приборы, в частности, вилки, появились в Италии ещё в XI веке.
15. Люди не путешествовали
Вперёд по Шелковому пути.
Естественно, самолетов тогда не было. Но ноги никто не отменял. Чего только стоит пресловутый Шелковый путь. Миграции и переселение были довольно распространенным явлением.
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