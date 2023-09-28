Романтическая тайна «Пятого элемента»: Кого Люк Бессон скрывал в образе Дивы Плавалагуны

Майвенн Ле Беско и ее Дива Плавалагуна | Фото: peoples.ru, bigpicture.ru
22 года назад состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент», который стал настоящим кинохитом во всем мире и собрал в прокате больше 260 млн долларов. У актеров, сыгравших главные роли, – Милы Йовович, Гари Олдмана и Брюса Уиллиса – появились миллионы новых поклонников. Но не все участники съемок имели возможность пожинать лавры после выхода фильма. Зрители даже не подозревали о том, что в одной из ключевых сцен снялась актриса, с которой у Люка Бессона был бурный роман, – никто не увидел ее лица…
Режиссер и продюсер Люк Бессон | Фото: 24smi.org
Кадр из фильма *Пятый элемент*, 1997 | Фото: bigpicture.ru
На момент своего выхода в 1997 г. этот фильм стал не только самым дорогим в истории французской киноиндустрии (на съемки было потрачено 90 млн долларов), но и самым дорогим иностранным фильмом. Львиную долю вложенных средств потратили на спецэффекты, которые действительно были впечатляющими. Поэтому никто из зрителей не сомневался в том, что межпланетная оперная певицы Дива Плавалагуна – тоже продукт компьютерной графики. Но на самом деле этот образ воплотила на экранах юная французская актриса Майвенн Ле Беско.
Майвенн Ле Беско и Люк Бессон | Фото: joinfo.ua
Она начала карьеру в шоу-бизнесе еще в 15 лет – тогда она снималась в телевизионных шоу, но успех пришел к ней после знакомства с Люком Бессоном. У них начался бурный роман, и в 16 лет Майвенн родила ему дочь. На 3 года она прервала съемки в кино, а затем появилась сразу в двух кинохитах Люка Бессона – «Леон» и «Пятый элемент». Это были роли второго плана, но назвать их незаметными никак нельзя. Особенно это касается Дивы Плавалагуны: появившись на экранах всего на несколько минут, она стала одним из самых запоминающихся и необычных образов фильма. К тому же эта героиня выполняла важную сюжетообразующую роль: помимо того, что она была певицей, космодива также являлась тайным агентом инопланетной расы мондошаван, отвечавшей за доставку четырех из пяти элементов.
Майвенн Ле Беско и ее Дива Плавалагуна | Фото: bigpicture.ru
Дива Плавалагуна в фильме *Пятый элемент*, 1997 | Фото: jeteraconte.livejournal.com
Образ Плавалагуны придумал сам Люк Бессон. Имя межпланетной оперной певицы – Плавалагуна – в переводе с хорватского означает «Синяя лагуна». Интересно то, что в Хорватии существует курорт с таким названием. Однажды летом в детстве Люк Бессон отдыхал на этом курорте и потом позаимствовал это поэтичное название. А Мила Йовович на заре своей кинокарьеры снялась в фильме под названием «Возвращение в Голубую лагуну». Наряд Плавалагуны, как и костюмы остальных персонажей, создал Жан-Поль Готье, а дизайн персонажа разработал Джон Коппингер, работавший над «Звездными войнами».
Французская актриса и режиссер Майвенн Ле Беско | Фото: peoples.ru
Свой голос космодиве подарила оперная певица из Албании Инва Мула, которая исполнила арию из оперы итальянского композитора Доменико Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур», переходящую в вокализ на оригинальную композицию Эрика Серра, ставшую официальным саундтреком к фильму «Пятый элемент». Режиссер долго и тщательно выбирал претендентов на исполнение этой композиции – он хотел, чтобы голос межпланетной оперной дивы действительно звучал как инопланетный, словно за пределами человеческих возможностей. Для этой цели в те моменты, когда певица брала самые высокие ноты, создатели проекта использовали компьютерные технологии для корректировок. В результате действительно родились такие необычные звуки, которые не способен воспроизвести человеческий голос.
Албанская оперная певица Инва Мула | Фото: jeteraconte.livejournal.com, maximonline.ru
Албанская оперная певица Инва Мула | Фото: jeteraconte.livejournal.com
Композитор Эрик Серра признавался в интервью, что доработал эту арию такими элементами, которые спеть просто невозможно. Он рассчитывал на то, что певица исполнит хотя бы 60%, а остальное доработают на компьютере. Но Инва Мула, к его удивлению, справилась с 80% материала. Такой широкий диапазон ее голоса поразил всех. После выхода фильма имя Плавалагуны стало нарицательным – так называли тех оперных певиц, чей диапазон голоса превышал 5 октав.
Майвенн Ле Беско и ее Дива Плавалагуна | Фото: ivi.ru
Дива Плавалагуна в фильме *Пятый элемент*, 1997 | Фото: liveinternet.ru
Во время съемок фильма у Люка Бессона случился роман с Милой Йовович, и вскоре после премьеры «Пятого элемента» она стала его женой. Правда, этот брак продержался всего 2 года. А звезда, заблиставшая как Плавалагуна, настоящего имени и лица которой никто не знал, продолжала сниматься в кино и после расставания с Люком Бессоном. В гражданском браке они прожили 5 лет – с 1992 по 1997 гг. «Пятый элемент» стал их последней совместной работой.
Французская актриса и режиссер Майвенн Ле Беско | Фото: liveinternet.ru
Майвенн Ле Беско | Фото: peoples.ru, liveinternet.ru
В 2006 г. Майвенн Ле Беско сама дебютировала в качестве кинорежиссера, выпустив автобиографический фильм «Простите меня». Однако до сих пор она говорит, что Дива Плавалагуна стала самой запоминающейся, необычной и успешной ролью в ее кинокарьере. В качестве режиссера Майвенн добилась более значительных успехов, чем в актерской карьере: ее фильм «Полисс» в 2011 г. номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и получил приз жюри.
Майвенн Ле Беско и ее Дива Плавалагуна | Фото: jeteraconte.livejournal.com
Французская актриса и режиссер Майвенн Ле Беско | Фото: jeteraconte.livejournal.com
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