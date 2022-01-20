Очаровательный пин-ап: как юная Мэрилин Монро работала моделью всего за 10 долларов в час

Мэрилин Монро - модель для pin-up-плакатов. | Фото: messynessychic.com.
В начале своей карьеры Мэрилин Монро подрабатывала у знаменитого художника Эрла Морана, создающего пин-ап-плакаты. Сегодня эти раритеты с изображением звезды стоят баснословные деньги, а тогда начинающей актрисе платили за работу всего 10 долларов в час. В обзоре представлены фотографии с юной Мэрилин Монро, позирующей для пин-ап плакатов.
Эрл Моран (Earl Moran) рисует пин-ап-плакат с изображением Мэрилин Монро. | Фото: messynessychic.com.
В 1946 году 19-летняя Норма Джин Догерти (будущая Мэрилин Монро) приехала покорять Голливуд. Как и любая другая начинающая актриса, она отчаянно нуждалась в деньгах. По счастливой случайности ее пригласил к себе в студию Эрл Моран – известный пин-ап-художник. Ему нужна была модель для будущих плакатов, и девушка согласилась работать за 10 долларов час.
19-летняя Мэрилин Монро подрабатывала моделью за 10 долларов в час. | Фото: messynessychic.com.
Пин-ап-модель Мэрилин Монро.
Девушка, которая вначале карьеры подписывалась как Мона Монро, очень подружилась с художником. В течение следующих четырех лет она периодически позировала ему. Эрл Моран так отзывался о любимой модели: «Она все делала естественно. Выполняла всегда то, что я требовал. И была самой чувственной девушкой. Лучше всех остальных. На эмоциональном уровне она также все делала правильно. Ее движения, руки, тело — все было совершенным». Мэрилин в свою очередь шутила, что Эрл рисовал ее ноги гораздо красивее, чем они были на самом деле.
Мэрилин Монро - модель для pin-up-плакатов.| Фото: messynessychic.com.
Мэрилин Монро была моделью для pin-up-плакатов в 1946-1950 гг. | Фото: messynessychic.com.
В 2011 году этот пастельный рисунок с изображением Мэрилин Монро была продан на аукционе за $ 83650. | Фото: aaarwinandthebirthdayparty.blogspot.com.
Эти фотографии были опубликованы только в 1987 году в журнале Playboy. Они служили рабочим материалом и не предназначались для широкой публики. На некоторых снимках видно, что реквизит довольно изношенный, свет плохо выставлен. У Мэрилин Монро можно заметить грязные пятки или волосы не первой свежести, но, кажется, что девушку это совершенно не беспокоило. Она продолжала улыбаться, исполняя все указания Морана, тем самым демонстрируя свой профессионализм.
Начинающая актриса Мэрилин Монро работала моделью за 10 долларов в час.
Мэрилин Монро позирует для пин-ап-плакатов. | Фото: messynessychic.com.
Мэрилин Монро в полотенце. | Фото: messynessychic.com.
Мэрилин Монро без стеснения снималась топлес. | Фото: aaarwinandthebirthdayparty.blogspot.com.
Фотосессия с участием юной Мэрилин Монро. | Фото: aaarwinandthebirthdayparty.blogspot.com.
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