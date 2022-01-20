Очаровательный пин-ап: как юная Мэрилин Монро работала моделью всего за 10 долларов в час

Мэрилин Монро - модель для pin-up-плакатов. | Фото: messynessychic.com.

Эрл Моран (Earl Moran) рисует пин-ап-плакат с изображением Мэрилин Монро. | Фото: messynessychic.com.

19-летняя Мэрилин Монро подрабатывала моделью за 10 долларов в час. | Фото: messynessychic.com.

Пин-ап-модель Мэрилин Монро.

Мэрилин Монро - модель для pin-up-плакатов . | Фото: messynessychic.com.

Мэрилин Монро была моделью для pin-up-плакатов в 1946-1950 гг. | Фото: messynessychic.com.

В 2011 году этот пастельный рисунок с изображением Мэрилин Монро была продан на аукционе за $ 83650. | Фото: aaarwinandthebirthdayparty.blogspot.com.

Начинающая актриса Мэрилин Монро работала моделью за 10 долларов в час.

Мэрилин Монро позирует для пин-ап-плакатов . | Фото: messynessychic.com.

Мэрилин Монро в полотенце. | Фото: messynessychic.com.

Мэрилин Монро без стеснения снималась топлес. | Фото: aaarwinandthebirthdayparty.blogspot.com.

Фотосессия с участием юной Мэрилин Монро . | Фото: aaarwinandthebirthdayparty.blogspot.com.