Нестандартное применение яблочного уксуса в быту

Яблочный уксус работает в быту ничуть не хуже, а иногда и лучше, чем дорогие средства из магазина. Узнайте, как и где можно использовать яблочный уксус дома!







Прежде всего, яблочным уксусом хорошо протирать чистую кожаную обувь. Она от этого становится блестящей, дольше служит, меньше изнашивается.







Также смесь яблочного уксуса и соды удаляет загрязнения с ковров и диванов. Просто размешайте 1:1 соду и уксус и нанесите тряпочкой на пятно, немного потрите, оставьте поконтактировать на 5 минут. Затем удалите остатки соды влажной тряпкой.







Когда диван полностью просохнет, вы увидите, что от пятна не осталось и следа!







Ещё один прекрасный способ, где можно удачно использовать яблочный уксус — это мытьё стёкол и зеркал. В литре воды разведите 2 ст. л. уксуса, промойте стекло, а затем натрите его газетой.







Зеркало будет идеально чистым, сверкающим, без единого пятнышка!







Подробнее о том, как использовать яблочный уксус в быту, смотрите в видео ниже:



