5 предметов, которые безвозвратно «уходят» с борта самолета вместе с пассажирами

Согласно статистике, мелкие кражи в самолетах - частое явление / Фото: amp.znaj.ua

1. Посуда

Чашки, тарелки и перечницы с солонками незаметно выносятся пассажирами после приземления / Фото: thesun.co.uk

2. Одеяло

Многие пассажиры не стесняются присваивать одеяла / Фото: thesun.co.uk

3. Подушки

В хозяйстве каждому пригодится и подушка / Фото: cathaypacific.com

4. Плакаты с предупреждениями

Зачем людям могут понадобиться таблички с указателями, не совсем понятно / Фото: m.fishki.net

5. Подносы

Пассажиры умудряются незаметно вынести с борта самолета даже подносы / Фото: rusunion.com

Причины, по которым пассажиры самолетов «одалживают» вещи и не возвращают, самые разные / Фото: createyourself.today