5 предметов, которые безвозвратно «уходят» с борта самолета вместе с пассажирами

То, что постояльцы в отелях часто воруют халаты, полотенца, тапочки и даже мыло с шампунем – уже давно общеизвестный факт. Но пассажиры самолетов тоже нередко решают прихватить с собой что-то. По сути, это банальное воровство, но многие люди видят в этом ничего зазорного. Во всяком случае, они не считают, что обворовывают авиакомпанию.
Согласно статистике, мелкие кражи в самолетах - частое явление / Фото: amp.znaj.ua
Какие же вещи могут уйти вместе с пассажиром после приземления самолета и как часто это происходит. Сами работники авиакомпаний и экипаж на этот счет никогда особо не распространяются. Поэтому получить точную информацию достаточно проблематично. По неофициальным данным краж в самолетах происходит немало, и случаются они достаточно часто.
В основном уносятся с борта предметы из нескольких категорий, хотя некоторые вообще непонятно кому и зачем могут пригодиться.
1. Посуда
Чашки, тарелки и перечницы с солонками незаметно выносятся пассажирами после приземления / Фото: thesun.co.uk
Очень часто в сумки пассажиров перекочевывают чашки для кофе, ножи, ложки, вилки, перечницы и солонки, посуда из стекла.
2. Одеяло
Многие пассажиры не стесняются присваивать одеяла / Фото: thesun.co.uk
Одеяло, которое выдают пассажирам во время полета, тоже может «уйти» после приземления. Здесь еще можно понять человека, если он за использование данного предмета дополнительно платит деньги. Сейчас много авиакомпаний именно продают одеяла, а не выдают их просто так. Но это все-равно не оправдывает действия пассажиров.
3. Подушки
В хозяйстве каждому пригодится и подушка / Фото: cathaypacific.com
Как бонус к одеялу подойдет и подушка. Видимо, по такому принципу действуют некоторые путешественники. Хотя может им просто нужна эта вещь, понравилась. Вопрос в том, как эти подушки выносить. А у многих это очень легко получается.
4. Плакаты с предупреждениями
Зачем людям могут понадобиться таблички с указателями, не совсем понятно / Фото: m.fishki.net
Ну если с предыдущими трофеями все понятно и применение им в доме найти не сложно, то с некоторыми «презентами» все довольно сложно. Есть люди, которые зачем-то воруют плакаты, на которых изображено предупреждение и указание, где в самолете что находится. Что делать с такими табличками на практике, вообще не понятно.
5. Подносы
Пассажиры умудряются незаметно вынести с борта самолета даже подносы / Фото: rusunion.com
Самые обычные подносы, на которых разносят еду, тоже умудряются стащить. И снова возникает вопрос, как его вынести из салона незамеченным. Это же не вилка и даже не солонка.
Причины, по которым пассажиры самолетов «одалживают» вещи и не возвращают, самые разные / Фото: createyourself.today
Зачем люди воруют у авиакомпаний? У каждого свой ответ. Кто-то это делает, потому что ему просто понравилась вещь, у кого-то подобные действия уже вошли в привычку, как, например, утащить полотенце из отеля, а для кого-то это способ наказать авиакомпанию, мол деньги за перелет платятся большие, а сервис оставляет желать лучшего.
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