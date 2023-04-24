Для чего Китай построил самую длинную дорогу в пустыне среди барханов

Китай является одной из самых населенных стран мира, экономика которого по ряду показателей уже вышла на первое место. При этом и население Китая, и хозяйственные объекты страны распределены по ее территории крайне неравномерно. Все потому, что представительная часть территорий фактически не пригодна для жизни, так как представлена горами или пустынями. Собственно, это и хотят исправить жители Поднебесной в обозримой перспективе.
Вокруг дороги производится озеленение. |Фото: pinterest.com.
На сегодняшний день Китай является одним из самых щедрых инвесторов во внутренние и внешние инфраструктурные проекты. Наверняка многим приходилось натыкаться в Сети на видеоролики в ускоренном воспроизведении, где китайские строители возводят мост или дорожную развязку всего за сутки или несколько. Сегодня Поднебесная отличается не только стремительным ростом, но и вложениями в то, что принято называть словом «мегапроект». Одним из таких как раз и является строительство автомобильной дороги, шоссе через пустыню Такла-Макан.
Та самая пустыня. |Фото: novate.ru.
Данное шоссе имеет номерное обозначение S165 и соединяется с несколькими прилегающими к нему дорогами, например, с дорогой G315. На сегодняшний день шоссе является двухполосным и полностью заасфальтированным. Примечательно оно уже только тем, что является самой длинной автомобильной дорогой, проходящей через пустыню. Протяженность G315 составляет 500 километров. Для сравнения, от Москвы до Воронежа тянется трасса длиной 460 км, и построена она при этом отнюдь не в пустыне.
Трасса и нефтяной бассейн. |Фото: novate.ru.
Строительство основного участка дороги S165 на самом деле было завершено еще в 1997 году, а начале 2000-х трасса дорабатывалась. Сегодня она полностью функционирует и доступная всем нуждающимся в пути через пустыню. Так же зачем китайцам понадобилось класть асфальт посреди барханов? На самом деле все предельно просто: нефть. Еще в 1970-е годы в Такла-Макан был обнаружен Таримский нефтегазовый бассейн (от названия реки Тарим) со значительными залежами углеводородов. Таким образом S165 стала лишь одним из многих (при этом самых больших) инфраструктурных объектов, которые используются для разведки, добычи и транспортировки сырья.
Дорога жизни в пустыне смерти. ¦Фото: humanosphere.org.
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