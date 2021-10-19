Еда с сюрпризом: что добавляют в наши продукты

Наряду с другими ингредиентами пищевые добавки, как правило, указываются на упаковке, но среди них есть и те, наличие которых никогда не обозначается на этикетке, а если и указывается, то в качестве Е-кода, на который практически никто не обращает внимания.









Аммиак

Бобровая струя

Свиная щетина и человеческие волосы

Вирусы

Гуммилак

Целлюлоза

Кармин

Диметилполисилоксан